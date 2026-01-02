Puja por Livakovic

Claudio Echeverri y Dominik Livakovic emprenderán el mismo camino... a la inversa. El Diablito regresó a Mánchester y está a nada de convertirse en un refuerzo top para Míchel después de que Manchester City y Bayer Leverkusen acordaran rescindir su cesión, mientras que el guardameta croata se plantó y negó a jugar al ver que su presencia en el Mundial corría peligro y volverá al Fenerbahçe para salir de nuevo prestado.

No lo pudo explicar mejor Míchel: "Me toca los cojones la situación. Livakovic quiere jugar en otro equipo porque necesita minutos para el Mundial y, si compite con el Girona, ya no podría fichar por otro club porque ya había jugado con el Fenerbahce antes de la cesión", lanzó el técnico vallecano a mediados de diciembre, harto de una situación, cuando menos, surrealista.

El intermediario de su fichaje, Andy Bara, ya calentó el ambiente en octubre con unas declaraciones dirigidas a la gestión del club con los minutos del arquero: "Sí, se queja, y además con razón. Porque fueron los del Girona los que le llamaron, e hicieron de todo por ficharle; el chico renunció a grandes ingresos en el Fenerbahçe para poder jugar, únicamente con la selección nacional... y ahora le tienen en el banquillo. El portero del Girona encajó cuatro goles en un partido y el entrenador no lo cambia".

Dominik Livakovic, durante el primer entrenamiento con el Girona / Girona FC/Nuri Marguí

Se salió con la suya

Sea como fuere, Livakovic no se reincorporó al grupo tras las vacaciones navideñas porque su contrato de cesión se romperá en breve. Volverá a su club de origen, el Fenerbahçe, para hacer de nuevo las maletas y poner rumbo, a préstamo, a priori, al Dinamo Zagreb. A priori porque hay otros clubes que habrían entrado en su puja, entre ellos Ajax, Brest, Verona y Genoa.

Dominik Livakovic fue el héroe de Croacia ante Japón / Agencias

El cuadro neerlandés le había echado el ojo, pero su ficha (tres millones anuales) complicaba su posible incorporación. De hecho, los medios locales afirman que el club de Ámsterdam se vio sorprendido por su salario y solo consideraría una cesión si el Fenerbahçe cubriera parte del mismo. El portal turco 'TRT Spor', por su parte, desveló hace unos días que había nuevos clubes interesados en el croata tras conocer las condiciones de su representante.

Quiere volver a casa

El deseo de Livakovic no es otro que el de volver al Dinamo, club en el que militó durante la mayor parte de su carrera. La decisión final, no obstante, la tomará el Fenerbahçe. En esta línea, las negociaciones continúan. Y, el Genoa, por su parte, presentó una oferta de cesión con opción de compra y está a la espera de recibir una respuesta por parte de la entidad turca, según informó 'Tuttosport'.

Dominik Livakovic ya es historia en Girona. Se marchará por la puerta de atrás, sin haber disputado un solo minuto con la elástica 'blanc-i-vermella' y dejando a Paulo Gazzaniga como único guardameta disponible para Míchel. Krapyvtsov está en la recta final de su recuperación, pero el Girona debe ir sí o sí a por un portero. Asoma Ter Stegen...