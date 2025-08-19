Puente aéreo Manchester-Girona: ¿ayuda directa o simple empujón?

El veto de la pasada temporada por la participación de ambos conjuntos en la Champions League coincidió, curiosamente, con un curso desastroso en Montilivi. El Girona, que no contó con el empujón del City Group, no acertó en los fichajes y casi lo paga con un descenso a Segunda que habría sido letal.

Míchel apostó por su idea de juego, tan atractiva y que tantos resultados había dado el curso anterior, pero la calidad de las piezas de su engranaje no era la misma. Faltaban futbolistas vitales como Yan Couto y Sávio, que marcaban diferencias en ambos costados. Ambos, con sello City.

El Manchester City decidió no ceder a Savinho el pasado verano / @savinho

El 23 de agosto de 2017 se anunció el desembarco del City Football Group en tierras catalanas. Adquirieron el 44,3% de la entidad. El mismo porcentaje pertenece a Girona Football Group, dirigido por Pere Guardiola, hermano de Pep, entrenador del Manchester City.

Con el Girona aún en Segunda, varios jugadores del conglomerado pusieron rumbo a Montilivi. Poco a poco, el proyecto se fue consolidando en la élite del fútbol español, alcanzando incluso la competición reina después de ser capaz de pelear de tú a tú contra Barça y Real Madrid. Para muchos aficionados, una hazaña imposible sin el paraguas del City Group. Ferran Soriano, CEO del City, llegó a declarar en su momento que “hay dos jugadores cedidos (Yan Couto y Sávio), pero no hay una ayuda directa. Lo que sí hay es un soporte mental e institucional”. ¿Tiene razón?

Esto no es el Fantasy, que os lo pasáis muy bien, es el fútbol real Quique Cárcel — Director deportivo del Girona

El equipo de Míchel enamoró a Europa por su juego, su filosofía y su atrevimiento. Ideales que definen al técnico vallecano —uno de los mejores de la Liga—, pero que no pudo sostener con una plantilla sin jugadores llegados por la 'vía City'. El director deportivo Quique Cárcel fue claro al terminar la temporada: “Esto no es el Fantasy, que os lo pasáis muy bien, es el fútbol real”, además de admitir que le sorprendió la desconexión de algunos futbolistas en la segunda vuelta.

Vitor Reis en la presentación oficial como nuevo jugador del Girona FC / GIRONA FC

Este verano, el Girona no ha dudado en volver a apoyarse en Manchester. Fue recibir luz verde de la UEFA y presentar a Vitor Reis. Y aún puede llegar Claudio Echeverri. El agrentino prefiere otras opciones como la Roma, para poder disputar la Europa League, pero el City quiere que se foguee en Girona. Por el primero, el City pagó 37 millones de euros; por el segundo, casi 20. Para contextualizar un poco, Yáser Asprilla, que costó 18 millones de euros el verano pasado, es el fichaje más caro de la historia del club.

Manchester-Girona: un puente aéreo muy habitual

Son solo la última muestra de un puente aéreo con antecedentes de peso: hasta 14 jugadores llegaron del Etihad a Montilivi antes. Solo uno como traspaso: Yangel Herrera, pieza capital del actual Girona, fichado en 2023 por apenas 5 millones. En esa lista hay nombres de peso como Douglas Luiz (hoy en la Juventus), Aleix García (en el Bayer Leverkusen) o el propio Yan Couto (actual jugador del Borussia Dortmund). Sin olvidar a Patrick Roberts, Pablo Maffeo, Pablo Marí, Rubén Sobrino, Florian Lejeune, Marlos Moreno, Olarenwaju Kayode, Arijanet Muric o Nahuel Bustos.

Desde otras filiales del conglomerado también llegaron piezas clave. El más sonado, Sávio, procedente del ESTAC Troyes: marcó 11 goles y repartió 13 asistencias en el único año que estuvo en Montilivi, donde fue sin lugar a dudas el futbolista más especial de Míchel. Pep Guardiola no dudó en llevárselo al Etihad la temporada siguiente. “Desde la irrupción de Vinicius, no recuerdo a nadie tan bueno en el uno contra uno”, admitía el técnico madrileño sobre la perla brasileña. ¿Podría haber conseguido su cesión de no tener nada que ver con el City Group?

El centrocampista venezolano del Girona, Yangel Herrera, pilar de Míchel / EFE

Del New York City aterrizaron el Taty Castellanos y Alexander Callens. El argentino, hoy en la Lazio, marcó 14 goles en 37 encuentros. 15 millones pagaron los italianos al conjunto de la MLS en 2023. El peruano, por su parte, dejó 300.000 euros en las arcas del club catalán tras firmar a coste cero.

Viajes en la dirección opuesta

También hubo movimientos en la dirección contraria. Pedro Porro se marchó al City en 2019 por 12 millones, mientras que Florian Lejeune dejó 300.000 euros en 2015, aunque permaneció cedido en Girona otra temporada más. Y no hay que olvidarse de algunos detalles que ha tenido el City Group con jugadores del Girona. Álex Granell pasó por el Bolívar y el Lommel, dos clubes del grupo, antes de colgar las botas y regresar al Girona para formar parte de la estructura deportiva del club. Y el uruguayo Joaquín Zeballos, que no cuajó en Montilivi, encontró salida en el Montevideo City Torque.

Àlex Granell jugó en el SK Lommel, del City Group / SK Lommel

Restarle todo el mérito al Girona -especialmente a aquella plantilla que se codeó con los mejores de la Liga y se ganó medirse a Liverpool, Milan, Arsenal o PSG en la Champions- es una injusticia. Pero negar que el City Group ayuda, y mucho, sería una irresponsabilidad. Al final, hay que saber usar las herramientas. Y Míchel, en eso, fue un maestro.