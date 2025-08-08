Los próximos pasos del Girona: Vitor Reis, Echeverri, Oriol Romeu...

El Girona no quiere volver a sufrir tanto como la pasada temporada. El equipo catalán tuvo que esperar hasta las últimas jornadas para certificar matemáticamente la permanencia en la Primera División del fútbol español con una victoria a domicilio contra el Valladolid. La segunda vuelta fue un auténtico calvario, pero finalmente consiguió sellar una salvación que se daba por hecho al inicio de curso. Pero, esta vez, espera lograr sus objetivos de mínimos con más holgura.

Aunque volver a jugar competición europea es un sueño lejano, la dirección deportiva del Girona bajo la dirección de Quique Cárcel trabaja enormemente para proporcionar al equipo de los refuerzos necesarios para dotar de más nivel a la plantilla. En ese sentido, a pesar de que costó en llegar el primer fichaje, el club gironí oficializó la semana pasada dos incorporaciones. En primer lugar, aterrizó Hugo Rincón, en calidad de cedido por una temporada procedente del Athletic Club, y posteriormente llegó Thomas Lemar, también como préstamo por un curso desde el Atlético de Madrid.

Thomas Lemar en el Girona / Perform

Activada la 'vía City'

Tardaron en llegar los primeros refuerzos, pero el Girona ha llevado a cabo un importante acelerón en los últimos días para intentar afrontar el debut en LaLiga contra el Rayo Vallecano con la máxima cantidad de jugadores ya integrados en el plantel. Tras estos dos fichajes, el club catalán ya ha activado la 'vía Manchester City' y el próximo en caer será Vitor Reis. El central brasileño de 19 años, por el que el equipo 'skyblue' pagó 37 millones de euros al Palmeiras en el mercado invernal, llegará cedido a Montilivi. Será una cesión simple, sin opción de compra, hasta final de temporada.

Pero todo apunta a que no será el único futbolista del City que reforzará al Girona en este mercado de fichajes. Y es que el club inglés también tiene la intención de ceder a Claudio Echeverri, mediocampista ofensivo que aterrizó en el Etihad Stadium el pasado mes de febrero procedente del River Plate en un traspaso cercano a los 20 millones de euros entre fijos y variables. La idea de los 'cityzens' es prestarlo un curso al Girona y, por ello, apuntan a que ha rechazado una oferta de la Roma de una cesión con opción de compra por 33 'kilos'.

Vitor Reis y Claudio Echeverri, objetivos del Girona / SPORT

Otra de las posiciones a reforzar es el carril izquierdo. En Italia ya dan por hecho el fichaje de Miguel Gutiérrez por el Nápoles por un montante de entre 18 y 20 millones de euros por el traspaso, mientras que contrato del defensor madrileño con el vigente campeón del Scudetto será hasta 2030, a razón de 2 millones 'kilos' por temporada. A la espera de un acuerdo oficial, el Girona ya está trabajando en reemplazar a una pieza fundamental para Míchel.

A este respecto, el club catalán ya está negociando con el Aston Villa por Àlex Moreno, que estuvo cedido en el Nottingham Forest la anterior campaña. El Girona busca un préstamo asumiendo la ficha del futbolista o esperar a la rescisión del contrato que le une a los 'villanos'. Aunque hay interés de otros equipos de LaLiga, el defensor tiene la predisposición de regresar a Catalunya. Además, la cadena 'SER' informa que otra alternativa que maneja el cuadro gironí para reforzar el carril izquierdo es Sergio Akieme, jugador del recién descendido Stade Reims y con pasado en el fútbol español.

Oriol Romeu, con la camiseta del Girona / JAVI FERRANDIZ

El regreso de Oriol Romeu

Centrados en la parcela del centro del campo, el Girona está muy interesado en el regreso de Oriol Romeu. El equipo catalán necesita reforzar la medular tras varias salidas importantes y el regreso del centrocampista de Ulldecona es una opción muy viable. Eso sí, el club gironí no parece estar dispuesto a invertir en un traspaso y espera que pueda llegar como agente libre después de rescindir su contrato con el FC Barcelona. Mucho trabajo por delante, pero vuelve la ilusión en este mercado para el Girona.