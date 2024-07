Primeros problemas en la enfermería para el Girona

Las pretemporadas sirven para recargar pilas, volver a conectar con el equipo y engrasar la máquina para la campaña que está por venir. Muchas sesiones de trabajo y mucha carga física para que, cuando empiece lo de verdad, esté todo a punto para competir. Pero ese sobreesfuerzo puede traer, en ocasiones, los primeros problemas musculares del año. Es lo que le está pasando al Girona.

Ante el Olot, Míchel no pudo tener disponibles a un buen número de jugadores que, en esta pretemporada, han empezado a tener algunas molestias o, incluso, arrastran pequeñas lesiones. Hablamos de futbolistas como Jhon Solís, Van de Beek, Portu, Tsygankov y Krejci, cinco futbolistas que apuntan a ser o a volver a ser importantes este año y que no pudieron disputar el primer partido por no estar del todo finos en lo físico.

Sorprende, sobretodo, el caso de los dos primeros. Ambos iniciaron la pretemporada con el equipo. En el caso del murciano, sí trascendió una lesión en el entrenamiento previo al inicio del 'stage' en la Vall d'en Bas y es por ello que tanto el jugador como el club quieren ir con toda la cautela del mundo, y más tratándose de pretemporada.

Dovbyk sí tuvo minutos

En el caso de Tsygankov y Krejci, que sí podían tener minutos como Dovbyk al llegar el mismo día a la concentración del equipo, Míchel y los servicios médicos decidieron que lo mejor era que no disputaran ni un solo minuto ante el Olot para mejorar su condición física.

El caso es que, entre estos cinco, sumados a las bajas de Abel Ruiz, Miguel Gutiérrez y Ureña, que están preparando los Juegos Olímpicos, a la de Jastin Garcia, que tendrá que ser operado por una luxación en el hombro, y teniendo en cuenta que hay otros futbolistas como Artero y Joel Roca que siguen su proceso de recuperación, Míchel afrontó el duelo ante el Olot con once bajas notables en su convocatoria.

Veremos si en los próximos días puede ir sumando efectivos a la causa y si, las molestias que arrastran algunos futbolistas fruto de estos primeros días de pretemporada van remitiendo. Eso sí, no todo son noticias más o menos negativas. El primer partido de la pretemporada también sirvió para ver de corto a Gabriel Misehouy, uno de los fichajes. El neerlandés ofreció un buen nivel y a punto estuvo de irse del encuentro con una asistencia. También cabe destacar el partido del joven Almena, que redondeó su actuación con el tanto del empate final.