Los primeros 'fichajes' del Girona: el primer paso para el regreso a Primera

Toca pasar página. Lo hecho, hecho está. Al Girona no le queda otra que empezar a pensar en el futuro, tratar de aprovechar lo mejor posible sus recursos y regresar cuanto antes a Primera. El primer paso, en este sentido, debe ser cerrar el banquillo. Club y Míchel deben reunirse para tomar una decisión. Después, deberá tratar de hacer caja con los jugadores que no continuarán en LaLiga Hypermotion para paliar la pérdida económica causada por el descenso y, a su vez, reforzar la plantilla para tener garantías de ascenso en la división de plata.

En este sentido, al Girona regresarán en breve varios futbolistas que tenía cedidos en varios clubes, tanto de España como de Europa, y algunos podrán servirle de mucha ayuda al cuadro gironí. La planificación deportiva es clave para lograr el ascenso de inmediato. Los repasamos a continuación.

Yáser Asprilla El fichaje más caro de la historia del Girona, por 18 millones de euros, no salió bien. Lejos de estar en Montilivi para intentar levantar al equipo cuando peleaba por el descenso, Asprilla estaba en Turquía, en el Galatasaray, porque el Girona ya había tirado la toalla con él. Lo cedieron con una opción de compra que el club catalán esperaba que se pudiera ejecutar, pero, salvo sorpresa, no sucederá. El colombiano, de 22 años, tiene muchísimo talento, pero no está ofreciendo la regularidad ni la capacidad para decidir partidos que se le intuían en el Watford. En el Galatasaray solo ha jugado nueve partidos por culpa de una lesión de rodilla y volverá a Montilivi para salir, ya que el club buscará desprenderse de él definitivamente.

Jhon Solís John Solís, en su caso, sí que se quedará en el club que pidió su cesión en enero: el Birmingham. Salvo sorpresa, el cuadro inglés, de Championship, sí ejecutará cláusula de compra tras haber firmado un gran segundo tramo de curso en Inglaterra, siendo titular en la mayoría de partidos e imponiendo su físico en la medular. “Tiene una gran condición física, sabe jugar, pero también sabe hacer todo el trabajo sucio: recuperar balones divididos, disputar duelos, ganar entradas. Además tiene velocidad y potencia”, destacó su entrenador en el mes de abril. Sea como fuere, si al final no acaba sucediendo, podría ser un buen activo para el Girona en LaLiga Hypermotion. Es cierto que para Primera estaba un poco verde, pero para la categoría de plata del fútbol español pasaría a ser uno de los importantes de la plantilla con bastante seguridad. Un escenario que parece que no se dará.

Gabriel Misehouy Gabriel Misehouy fue una apuesta de futuro y, aunque dejó destellos de calidad en su debut, al final se demostró que estaba “verde” para Primera División. La solución que se encontró en Montilivi fue una cesión al Aris Salónica griego, donde no ha podido jugar demasiado por culpa de las lesiones. En total, han sido 12 partidos en los que ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias. Su regreso a Girona está cargado de dudas, aunque, si está bien físicamente, puede ser determinante por talento.﻿

Minsu Su regreso a Montilivi es una de las grandes noticias para la temporada 2026-27. El extremo coreano, de solo 20 años, ha demostrado ser capaz de marcar diferencias en Segunda durante su cesión al Andorra y apunta a ser importante en el proyecto para subir a Primera. Seis goles y cuatro asistencias en 39 encuentros, además de demostrar un desparpajo muy interesante y una capacidad inmensa para generar ventajas en el uno contra uno. Zurdo y capaz de jugar por fuera y por dentro, hay que tenerlo muy en cuenta.

Jastin Garcia El Andorra no solo contó con la cesión de Minsu durante esta temporada, también tuvo en sus filas a Jastin García, quien dejó grandes impresiones. Más desparpajo para el Girona 2026-27; en este caso, en el costado izquierdo. A sus 22 años, el canterano del Girona ha dado un paso adelante en LaLiga Hypermotion, donde ha marcado cuatro goles y ha servido dos pases de gol en 30 partidos, y espera poder ser de ayuda en lo que será un importante intento de ascenso inmediato. Con Minsu, Joel y el propio Jastin, el Girona tiene desequilibrio asegurado.

Dawda Camara Dawda Camara regresará a Montilivi tras su cesión en el Cádiz, con cuatro goles en 33 partidos. El internacional con Mauritania podría ser un buen perfil para la delantera, con remate y buenas capacidades físicas. Es un ariete que ya había asomado la cabeza puntualmente con el primer equipo del Girona, Lo lógico sería pensar que tendrá espacio en la plantilla y que podría ser importante tras haber cogido ritmo en la categoría.

Antal Yaakobishvili La gran pregunta es si Antal está listo para ser titular en el centro de la zaga en un proyecto de LaLiga Hypermotion. Alejandro Francés apunta a ser el líder de la defensa y podría formar una buena dupla con el internacional sub-21 con Hungría, que deberá demostrar que está listo para ser importante en la categoría de plata del fútbol español. Esta temporada ha estado cedido medio curso en el Andorra, y la otra mitad de temporada en el Tenerife, en Primera RFEF, sin tener demasiado protagonismo en ambos conjuntos.

Toni Fuidias Su papel en el Nástic de Tarragona (Primera RFEF) ha sido testimonial, jugando 3 partidos e Liga en los que ha encajado seis goles. A sus 25 años tendrá muy complicado hacerse un hueco en el primer equipo, incluso en Segunda.

Izan González Aún no es oficial, según informó el ‘Què t’hi Jugues’ de la Cadena SER, el cuadro catalán ha fichado a Izan González, prometedor centrocampista de la generación de 2004, quien actualmente jugaba cedido en el Granada y tenía apalabrada su llegada a Montilivi en verano. Sin duda, su llegada es una de las más ilusionantes de la temporada tras firmar 17 partidos excelsos en LaLiga Hypermotion, marcando un gol y repartiend ouna asistencia.

La situación obliga a tomar decisiones inteligentes. El Girona necesita distinguir entre los futbolistas que pueden ser importantes en Segunda, los que todavía necesitan madurar lejos de Montilivi y aquellos con los que conviene hacer caja. No todos los regresos tendrán el mismo peso, pero cualquier recurso puede ser útil.

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El descenso cambia el escenario, mucho, pero también abre oportunidades. No queda otra que ver el vaso medio lleno y pensar que el Girona, con algunos de sus cedidos, está más cerca de volver a Primera.