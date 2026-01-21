Las primeras horas de Ter Stegen en Girona: "Un poco nervioso por conocer a gente nueva"

Marc-André ter Stegen ya piensa en rojiblanco. Después de semanas de rumores y negociaciones, este martes se oficializó su salida al Girona, en calidad de cedido hasta final de temporada. Sin espacio en el FC Barcelona, con Joan García como primera opción y con la necesidad de volver a sumar minutos para disputar el Mundial, el portero alemán aceptó la propuesta de los gironins.

Esta operación beneficia a todas las partes implicadas. Por un lado, el Girona refuerza su portería con un jugador de primer nivel; por otro, el Barça libera una de las fichas más altas del equipo que no contaba con minutos, y Ter Stegen tendrá, sobre el papel, la oportunidad de volver a disfrutar del fútbol siendo titular en la portería rojiblanca.

Precisamente, la llegada del portero alemán aporta un nuevo impulso al Girona. El conjunto catalán ha enderezado el rumbo en la Liga, con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, lo que le ha permitido salir de la zona de descenso, respirar aliviado y comenzar a mirar hacia la parte alta de la clasificación. A esta mejoría se suma ahora un refuerzo de alto nivel bajo los tres palos.

Ter Stegen aterriza en Girona para asumir el mando de la portería. El alemán tendrá la competencia de Paulo Gazzaniga, quien ha mejorado su rendimiento en las últimas jornadas, pero que durante gran parte de la temporada generó dudas. El portero alemán cuenta con la absoluta confianza de Míchel, que lo ve como el guardameta titular del equipo, y hoy ya ha realizado el primer entrenamiento a las órdenes del técnico de Vallecas.

El Girona compartió a través de sus redes sociales un vídeo de la llegada de Ter Stegen a la ciudad deportiva del club. En las imágenes se puede ver cómo se presenta ante todo el equipo, incluidos fisios, analistas y demás staff, recorre las instalaciones e incluso mantiene su primera charla con Míchel. Con un rostro que refleja a la vez ilusión y cierta timidez por llegar a un lugar nuevo, el guardameta alemán se presenta como una persona cercana y amable.

En la conversación con el que será su nuevo técnico, Ter Stegen indica que "aquí estamos por fin, con muchas ganas de empezar". El portero alemán también señala que está preparado para este reto, ya que "he estado entrenando". Además, pregunta sobre la situación del Girona, a lo que Míchel responde: "Bien, el equipo está bien, estamos mejorando y muy contento porque estamos compitiendo bien y la cosa va bien".

El técnico madrileño le dice que "tenemos que hablar" y que, por ahora, "conoces a la gente, vas a ver un buen vestuario". A lo que Ter Stegen responde que está "un poco nervioso por conocer a gente nueva… tantos años ahí". Sin embargo, Míchel lo tranquiliza y lo anima: "Es un vestuario muy sano y tú eres un líder también, nos vas a dar mucho". Una gran muestra de naturalidad y de familiarización que, sin duda, beneficiará a todas las partes.