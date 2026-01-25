La primera gran incógnita con Ter Stegen

Marc-André ter Stegen se dio un baño de masas el pasado jueves en Montilivi. Los cientos de aficionados 'blanc-i-vermells' que se acercaron al estadio presenciaron una escena más propia del modo carrera del EA Sports FC 26 que del fútbol real: la histórica presentación del guardameta cedido por el Barça. Con una sonrisa de oreja a oreja y un tanto bromista, el de Mönchengladbach fue el protagonista de una tarde para el recuerdo en la ciudad de Girona.

Tiene ganas de jugar. Así lo expresó en la sala de prensa de Montilivi: "Respeto mucho todo lo que ha hecho Paulo [Gazzaniga] para este club, pero vengo con la intención y las ganas de jugar. Sobre todo competir", garantizó. "Quería continuidad", remarcó. El de Murphy está a un magnífico nivel bajo palos, habiendo incluso encadenado dos porterías a cero, pero la lógica invita a pensar que Ter Stegen se hará tarde o temprano con la titularidad.

El '22' de Solís, único dorsal libre

Para ello, eso sí, debe ser inscrito en LaLiga. Y es que, ahora mismo, el alemán no figura ni en el listado de fichajes del campeonato ni en la plantilla del Girona en su web. Aparecen, pues, Dominik Livakovic y Juan Carlos - lesionado de larga duración - con el '1', Paulo Gazzaniga con el '13' y Vladyslav Krapyvtsov con el '25'. Una portería, por cierto, de lujo.

No existe problema alguno con Ter Stegen. Al contrario. Debe concretarse la salida del guardameta croata para que el germano pueda ser inscrito en LaLiga. Pero Livakovic no lo está poniendo nada fácil. Si ya se negó a jugar en su momento y expresó su deseo de romper su cesión, ahora se niega a unirse a un club que no sea el Dinamo Zagreb. Cuenta con ofertas procedentes de otros clubes, pero solo contempla regresar a su Croacia natal.

El único dorsal libre, por ahora, es el '22' de Jhon Solís. Yaser Asprilla, que está a punto de salir cedido al Galatasaray, dejará libre el '10'. La normativa, a priori, impide que un guardameta sea inscrito con un dorsal que no sea el '1', '13' o '25'. El artículo 216.3 del Reglamento general de la RFEF -referente a los dorsales de los jugadores- expone claramente que en Primera y Segunda división se reservan "los números 1 y 13 para los porteros y el 25 para un eventual futbolista, con licencia por el primer equipo, con la cualidad de tercer guardameta".

Beltrán y Echeverri, OK

La cesión - con obligación de compra valorada en ocho millones si juega 11 partidos - de Jhon Solís al Birmingham desbloqueó a Claudio Echeverri. El 'Diablito' llevaba semanas ejercitándose bajo las órdenes de Míchel y, por cuestiones burocráticas, no pudo estrenarse en Cornellà-El Prat pese a viajar con el resto de la expedición 'gironina' por si la documentación del colombiano llegaba a tiempo.

Claudio Echeverri, el último crack en llegar a Montilivi / Girona FC

El ex de River, finalmente, fue inscrito en LaLiga el pasado martes 20 de enero, 24 horas antes de ser presentado como nuevo futbolista del Girona; llevará el '14' a sus espaldas. Un par de días más tarde, fue el turno de Fran Beltrán, también presentado el miércoles, inscrito en el campeonato liguero con el dorsal '8' de Portu, operado en noviembre de una rotura de ligamento cruzado anterior. Ambos, pues, estarán disponibles para Míchel el lunes para recibir al Getafe (21:00h), pero... ¿llegará a tiempo la inscripción de MATS?