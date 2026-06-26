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GIRONA

Una pretemporada vital: el Girona define la hoja de ruta para arrancar el regreso a Primera

El Girona preparará la temporada con absoluto detalle para volver a la categoría de élite del fútbol español

Los jugadores del Girona visiblemente afectados tras el descenso del equipo a Segunda División

Los jugadores del Girona visiblemente afectados tras el descenso del equipo a Segunda División / EFE/David Borrat

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Maria Leiva

Maria Leiva

El Girona FC ya tiene definida buena parte de la hoja de ruta para preparar la temporada 2026/27, un curso en el que el gran objetivo será regresar a Primera División. El conjunto rojiblanco iniciará la pretemporada el próximo 8 de julio con las habituales pruebas médicas y las primeras sesiones de entrenamiento en las instalaciones de la Girona Football Academy by Puma, en Vilablareix.

Tras unos primeros días de trabajo, el equipo realizará una concentración entre el 20 y el 25 de julio en el Royalverd Training Center de la Vall d'en Bas. Allí, la plantilla seguirá afinando la preparación física y táctica antes de afrontar los compromisos amistosos que servirán para coger ritmo de competición.

El primer encuentro de la pretemporada llegará el 22 de julio a las 20:00 horas, cuando el Girona visite el Estadi Municipal d'Olot para enfrentarse a la UE Olot. Será la primera prueba para empezar a ver en acción al nuevo proyecto.

Una semana más tarde, el 29 de julio a las 18:30 horas, el conjunto dirigido por Quique Álvarez recibirá al CD Castellón en la Girona Football Academy.

El plato fuerte de la preparación llegará el 1 de agosto con la disputa del 49.º Trofeo Costa Brava - 150 aniversario Estrella Damm. El escenario será Montilivi, donde el Girona se medirá al Arsenal FC, uno de los clubes más prestigiosos del fútbol europeo.

El encuentro supondrá un encuentro amistoso para medir el estado del equipo antes del inicio de la competición oficial y, al mismo tiempo, un atractivo especial para una afición que volverá a disfrutar de un rival de primer nivel en casa.

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Con estos tres amistosos ya confirmados el Girona comienza a perfilar una pretemporada exigente que deberá servir para construir un bloque competitivo. El objetivo no es otro que llegar en las mejores condiciones posibles al arranque liguero y sentar las bases de una campaña en la que el club aspira a ser uno de los principales candidatos al ascenso y recuperar cuanto antes su plaza en Primera División.

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