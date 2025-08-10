Pretemporada irregular y muchos fichajes por llegar: así está el Girona a una semana de arrancar LaLiga

El Girona despidió la pretemporada con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas y mucho trabajo por hacer en los despachos. El equipo de Míchel Sánchez perdió por 3-2 en Italia contra el Nápoles en un partido sin ninguna nueva incorporación en el once titular y que supuso el debut del central Vitor Reis, cedido por el Manchester City.

Faltan solo cinco días para el estreno en LaLiga y el Girona solo ha cerrado tres llegadas en forma de cesión: Hugo Rincón (Athletic Club), Reis y Thomas Lemar (Atlético de Madrid). A pesar de la preocupante falta de fichajes, la pretemporada ha dejado sensaciones notables e ilusionantes más allá de la derrota contra el Olympique de Marsella (2-0) en un duelo gris, con solo once futbolistas de campo con ficha del primer equipo, y de la primera media hora contra el Nápoles.

El Girona perdía por un doloroso 3-0 en el minuto 23, pero Cristhian Stuani apareció para salvar por enésima vez al conjunto rojiblanco y maquillar una dura derrota con un doblete. Ya fue el gran artífice de la sufrida permanencia y camino de los 39 años ha sido el 'pichichi' de la pretemporada con tres goles. También marcó en la victoria por 0-5 contra el Olot, de Segunda Federación.

El equipo de Míchel, además, empató contra el Espanyol en la final de la Copa Catalunya, ganada en los penaltis (0-0, 5-4), y ganó contra el Alavés (1-0), con un gol de Yáser Asprilla a pase del debutante Rincón, y contra el Wolverhampton (2-1), con tantos de Yangel Herrera y el joven Joel Roca.

Asprilla, que hace un año se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la entidad, y Roca, renovado hasta 2029 tras brillar en Segunda cedido en el Mirandés, han dado un paso al frente este verano.

El Girona arranca la liga la próxima semana con muchos fichajes pendientes / LAP

También había dado un paso adelante Abel Ruiz, uno de los jugadores más criticados por Montilivi la temporada pasado. Hizo un gol y dos asistencias contra el Olot, pero se lesionó en el segundo amistoso.

Míchel tampoco ha podido contar por lesión con Miguel Gutiérrez, cuya salida al Nápoles se da por hecha desde hace ya días, y Donny van de Beek e Iván Martín, pieza clave, tuvo sus primeros minutos ante el Nápoles tras unas dolencias en el bíceps femoral.

El técnico madrileño reconoció tras la derrota en Italia que espera un mínimo de cuatro fichajes, al menos un lateral izquierdo, un centrocampista, un extremo y un delantero centro.