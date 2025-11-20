Portu enciende todas las alarmas: podría decir adiós a la temporada

Son muy malas noticias. A la espera de un comunicado médico por parte del club 'blanc-i-vermell' que se prevé emitir a lo largo de este jueves, todo apunta a que Portu sufre una grave lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante toda la temporada. El atacante murciano sintió un fuerte dolor durante la sesión de entrenamiento del miércoles en la rodilla y las primeras exploraciones invitaron a pensar en lo peor: la maldita lesión de ligamento cruzado.

De confirmarse los peores pronósticos, Míchel perdería a una pieza trascendental tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Portu es, junto a Cristhian Stuani, el corazón de este Girona. Su entrega, pasión y compromiso son vitales en un equipo que vive un inicio complicado de curso y no deja de recibir malas noticias en forma de resultados o contratiempos físicos.

Estaba adoptando un rol importante en un esquema en el que, gracias a su polivalencia, ofrece muchos recursos. Y es que, cuando el murciano está sobre el césped, el equipo lo nota. Y mucho. Las sensaciones internas no son buenas y apunta a sufrir una grave lesión de rodilla que le haría perderse prácticamente lo que resta de curso.

'Overbooking' en la enfermería

El murciano sería el último integrante en sumarse a una enfermería llena: Donny van de Beek, Juan Carlos - lesionados de larga duración -, David López, Alejandro Francés, Vladyslav Krapyvtsov y Daley Blind.