Los dos porteros que vigila el Girona para sustituir a Livakovic

Míchel no se mordió más la lengua en la rueda de prensa previa al duelo de esta noche ante la Real Sociedad en Anoeta y explicó los motivos por los que Dominik Livakovic no está jugando en el Girona. El portero croata quiere irse del club y, si juega con el cuadro catalán, no podrá hacerlo en enero y sus oportunidades de disputar el Mundial con Croacia se reducirán mucho.

La situación es muy complicada para Míchel, que, si no tiene suficiente trabajo intentando salir del descenso, también tiene que lidiar con una situación que afecta completamente a nivel deportivo: con Krapvsytov y Juan Carlos lesionados, Gazzaniga es el único portero del primer equipo con el que puede contar.

Livakovic, en su presentación con el Girona / Girona FC

El mes de enero será clave para la segunda vuelta: si el Girona acierta en las incorporaciones, tendrá mucho más cerca la salvación. Es cierto que el equipo debe reforzarse en prácticamente todas las posiciones, pero la situación de la portería debe resolverse de inmediato.

Dos porteros en la lista

Livakovic saldrá y tendrá que llegar otro meta a Montilivi. En esta línea, el periodista Matteo Moretto comentó en 'Radio Marca' que Quique Cárcel estudia dos nombres: Diego Conde, del Villarreal, y Mostafa Shobeir, del Al Ahly. Sin embargo, según recoge 'Africafoot', una fuente oficial del club egipcio ha afirmado de manera contundente que no se ha realizado ninguna oferta formal por el portero egipcio de 25 años.

Diego Conde, en la portería del Villarreal en Copa. / Villarreal CF

Con experiencia en España, Diego Conde es el portero suplente de La Cerámica. Para Marcelino, el titular es actualmente el brasileño Luiz Júnior y el exdel Leganés o Getafe podría estar abierto a cambiar de aires a sus 27 años, con la intención de discutirle el puesto a un Paulo Gazzaniga más veterano (33 años) y bastante cuestionado.

Mostafa Shobeir, portero del Al Ahly egipcio / 'X'

En cuanto a Shobeir, se trata de uno de los porteros más prometedores del fútbol egipcio. Internacional y muy consolidado en uno de los clubes más grandes del país, ha sido capaz de firmar 32 porterías a cero en 56 encuentros y podría estar listo para dar un salto a algún club europeo.