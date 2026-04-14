Portazo a Asprilla: el Galatasaray rechaza pagar los 20 millones

Yaser Asprilla fue recibido como todo un ídolo en Estambul: baño de masas y la ilusión disparada entre la hinchada. El cafetero, quien aún lleva puesta la etiqueta de fichaje más caro de la historia del Girona (18 millones más siete en variables), no acabó de asentarse en Montilivi y estaba desempeñando un rol secundario bajo las órdenes de Míchel. La llegada de Echeverri en enero aún le iba a cerrar más puertas y, por tanto, la entidad catalana abrió la puerta a un futbolista con mucho cartel y que necesitaba continuidad si quería estar en el Mundial.

Era objeto de interés de West Ham, Ajax, Celtic, Marsella y clubes de Portugal y Alemania, pero el Galatasaray puso sobre la mesa una suculenta oferta económica. La operación constó de una cesión con opción de compra —en función de objetivos, a priori de fácil cumplimiento— que rondaría los 23 millones de euros. De concretarse, el Girona recuperaría la inversión realizada en el verano de 2024.

Asprilla nunca acabó de asentarse en el Girona / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Secundario en Turquía

Sin embargo, tendría una feroz competencia en la delantera con los Leroy Sané, Yilmaz, Noa Lang y compañía. Y le pasaría factura. Su adaptación al fútbol turco no ha sido la esperada y, a su poca continuidad (nueve partidos disputados, solo tres como titular), se sumó un problema físico que termina por comprometer su préstamo y pone en duda su presencia en la Copa del Mundo.

Fue sustituido en el minuto 63 de la victoria sobre Göztepe del pasado 8 de abril tras sufrir un "golpe en la rodilla". "Tras las pruebas realizadas en nuestro hospital patrocinador Acıbadem, se detectó edema en la rodilla y sangrado en la cápsula articular. Hoy, nuestro futbolista pasó el día con tratamiento, acompañado por fisioterapeutas y separado del equipo", comunicó el club de Estambul. Está ejercitándose al margen y, pese a no concretar tiempo de baja, no se espera que sea grave.

"La cláusula no se ejercerá"

Días antes de sufrir dicha lesión, se dio a conocer que el Galatasaray estaba considerando seriamente no hacer uso de la opción de compra por el extremo. “El Galatasaray se desvinculará de Yaser Asprilla, cedido por el Girona, al final de la temporada. La cláusula de opción de compra de 20 millones de euros incluida en el contrato de Yaser Asprilla no se ejercerá”, informó recientemente la prensa turca.

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De confirmarse esta información, el colombiano regresaría al Girona al término de la temporada, y el club catalán dejaría de ingresar una cifra millonaria que habría supuesto un importante impulso económico.