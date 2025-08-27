LALIGA EA SPORTS
La plantilla del Girona se resquebraja: Yangel quiere salir
El centrocampista venezolano es uno de los hombres de confianza de Míchel, pero su posible salida lleva sonando con fuerza todo el verano
Caos, desconcierto, decepción... son algunas de las palabras que se pueden usar para describir la situación actual del Girona. La pésima imagen ofrecida en La Cerámica el pasado domingo encendió todas las alarmas posibles en Montilivi. Y, Míchel, sin palabras durante el primer 'cooling break' del encuentro, no se mordió la lengua ante los medios tras la durísima manita recibida ante el Villarreal y aseguró que "no puede ser que en el mercado estén muchos nombres por ahí purulando porque ya nos hemos perdido dos partidos de Liga". Con la plantilla a medio hacer y Krejci a punto de ser anunciado por el Wolverhampton, la más que posible salida de Yangel Herrera aumenta la preocupación entre el aficionado 'gironí'.
Ya era uno de los integrantes de la plantilla que podía abandonar la nave. El interés de la Real Sociedad en el venezolano complicaba - aún más si cabe - el asunto para un Míchel que se va quedando sin futbolistas - algunos de ellos intocables - a días del cierre de mercado. Salió de inicio ante el Villarreal y cometió un error inusual en él que derivó en el 1-0, obra de Pépé. Y, en el 42', tras la pausa de hidratación, pidió el cambio por una aparente molestia muscular para dar entrada a David Lópezen su lugar.
La Real, a escena
Un cambio que mantendría intranquilo a más de uno. ¿Estaría lesionado de verdad? ¿O era un 'síntoma' de su posible salida? Pues bien, según avanza Nil Solà, el centrocampista internacional con Venezuela comunicó al club catalán su deseo de hacer las maletas este mismo verano. Sí que está lesionado y estará unas seis-ocho semanas de baja, pero se siente atraído por el proyecto de Sergio Francisco en la Real Sociedad.
"No me veo aquí más allá"
Hace meses que el '21' busca dar el gran salto de su carrera. De hecho, en una entrevista con 'L'Esportiu' en julio aseguró que "no me veo aquí más allá" de los dos años que le restaban de contrato. "Mi aspiración es continuar creciendo como futbolista", añadió.
Las posturas entre las entidades se acercaran si el club txuri-urdin aprieta por Yangel. Un movimiento que, en caso de darse, sería una muy mala noticia para un Girona que perdería a uno de los mejores futbolistas de la difícil 2024/25. Y, Míchel, perdería a su escudero. Un tipo con un espíritu competitivo sinigual, un físico descomunal, jerarquía en la medular y llegada al área rival. Y, por ahora, no tiene sustituto...
