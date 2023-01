La personalidad de Míchel en el RCDE Stadium

El técnico del Girona matizó que, independientemente del rival, su preocupación es que el equipo mantenga la dinámica “Un derbi es especial, pero en el momento de prepararlo es como otros partidos”, explicó el madrileño

El Girona empieza el 2023 con un partido de lo más especial, el derbi ante el Espanyol. El equipo de Míchel confía en prolongar las buenas sensaciones a pesar de la baja sensible de Oriol Romeu por sanción. El técnico tampoco podrá disponer de los lesionados Kébé, Javi Hernández, Reinier y Juanpe, que avanza favorablemente con su recuperación.

"La ausencia de Oriol Romeu es importante, pero pienso que tengo una plantilla muy buena y hay muchas opciones de jugadores que pueden hacer su trabajo. Ramón, Yangel, jugar solo con Aleix… Las cosas irán por aquí", comentó el técnico del Girona.

Míchel también quiso aprovechar su intervención en rueda de prensa para mostrarse optimista respecto a la situación de Juanpe, que completó parte de la última sesión de entrenamiento. "Juanpe mejora, pero preferimos no hablar de él. Tenemos que esperar que todo vaya bien. Creo que estará antes de lo que esperábamos".

Respecto a su inminente partido frente al Espanyol, Míchel destacó que sus rivales llegan en un muy buen estado de forma tras el parón mundialista. "Vienen de ganar en Copa y empatar en el Camp Nou. Su disposición es mejor ahora que hace dos partidos. Pienso que están mejor anímicamente, pero nosotros hemos preparado el partido de la mejor manera para ganar".

El enfrentamiento del próximo sábado será especial por muchos motivos. Míchel lo sabe, pero no se ha dejado condicionar por esta circunstancia para alterar su habitual plan de trabajo. "Es un partido más, pero es un derbi. Hay mucha gente en el vestuario para la que es un partido especial, sobre todo para David. Mi preocupación es nuestra dinámica y personalidad. Para mí un derbi es un partido especial, pero a la hora de prepararlo es lo mismo. No me he fijado en este tema".

Sea como fuere, el Girona buscará en el RCDE Stadium su primera victoria del 2023 para comenzar a cimentar el propósito de año nuevo de Míchel. Tal como él mismo reconoció, su principal pretensión es "mejorar la diferencia de goles", aunque también dejó entrever que existe un objetivo más ambicioso.

"No sé por qué lucharemos. Para mí el Espanyol es un equipo muy bueno, pero la Liga es complicada y está todo muy igualado. Nuestra preocupación es estar por encima de los diez primeros. Es nuestro objetivo. Si lo conseguimos, no sufriremos. Cada partido es difícil. No es fácil conseguir puntos. Queremos estar entre los diez primeros".