La 'perla' que ilusiona en Girona: "Si está a este nivel..."

Encontrar al sustituto de Savinho va a ser prácticamente imposible. Por no decir imposible. Su 'samba' es única e irremplazable. Al igual que su carisma, porque siempre, siempre, lo veías jugar con una sonrisa de oreja a oreja. Ahora, sin embargo, debemos 'olvidarnos' de él, el miércoles fue presentado con el Manchester City. Borrón y cuenta nueva, como se suele decir.

La mejor manera de olvidar a un 'amor de verano' es ilusionarse con uno nuevo. Y en Girona hay un canterano al que talento no le falta. Uno de esos chicos que han sido tocados por una varita, y con los que requiere tiempo, continuidad y mucha paciencia.

UNO DE LOS 'TESOROS' DE LA CANTERA

Iker Almena (04/05/2004, L'Hospitalet de Llobregat) ya 'explotó' en la pretemporada del curso pasado. Su carta de presentación no pudo ser mejor: un gol y una asistencia ante Olot y Nápoles. Llegó en la 2022/23, procedente del Can Vidalet de Primera Catalana, habiendo pasado antes por el Gavà, la UE Cornellà y La Masia. Se marcó una grandísima temporada en el Juvenil A y obtuvo el 'premio' de realizar la pretemporada con la primera plantilla. Y, como decíamos, cumplió con creces.

Esta última temporada disputó 30 encuentros con el filial, llegando a anotar seis goles. Míchel lo convocó para los tres primeros compromisos ligueros, pero su debut oficial no llegó hasta el 7 de diciembre, en la eliminatoria de segunda ronda de la Copa del Rey, frente al Orihuela, donde repartió una asistencia.

Está considerado como una de las grandes perlas de la entidad gironina. En estos dos primeros 'ensayos', ante Olot y Montpellier - el segundo de un nivel más 'top' -, Iker dejó muchísimos detalles de 'crack'. Y no es para nada una locura decir que fue si no el mejor, uno de los futbolistas más destacados del Girona. Eso sí, de momento es necesario tener paciencia con él. Una cosa no quita la otra.

NIVEL 'TOP' Y DETALLES DE 'CRACK'

Suyo fue el primer gol del equipo en esta pretemporada. Un tanto que, además, sirvió para 'rascar' un empate frente al Olot. Se sacó una 'picadita' de la chistera para superar al guardameta y mandar el balón a guardar. Y el sábado frente al cuadro galo se lució, primero en el carril izquierdo, y más tarde en el derecho.

Dejó varios 'highlights' para el recuerdo. Osadía no le falta. Confía en su regate y desborde para marcharse de su par, y finta con su propio cuerpo para engañar al rival. De hecho, de su bota izquierda - es zurdo - salió el último tanto de su equipo. Manu Vallejo conectó con él, que estaba pegadito a la banda derecha, y 'picó' el cuero para que el delantero rematara de volea.

LA PLANTILLA, OBLIGADA A SER LARGA

Sea como fuere, cabe ver cómo evoluciona estas próximas semanas para ver qué decisión toma la dirección deportiva y el 'staff' técnico encabezado por un Míchel que habla maravillas de él: "Almena es un jugador en el que tenemos esperanzas porque tiene mucha calidad, ya lo hemos visto. Tiene la confianza del técnico, de todo el mundo y si está a este nivel... en el club tenemos mucha confianza en él, pero hay que ir poco a poco. Hemos de hacer una buena pretemporada y los jóvenes saben que tienen las puertas abiertas”.

El club lo tiene 'blindado' hasta 2026, para ahuyentar a todos aquellos que lo querían, como PSV, Ajax o Borussia Dortmund. Y su perfil, que ahora mismo escasea en la plantilla, podría ser muy tenido en cuenta en una temporada muy larga y con tres competiciones, incluida la Champions League. El verano es muy largo, y puede pasar de todo, ya lo saben.