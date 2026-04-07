Pendientes de Vanat; redención de Abel Ruiz

La noche del lunes en Montilivi rozó la perfección. El Girona se tomó la revancha ante el tercer clasificado, el Villarreal, y firmó una soberbia actuación para sumar tres puntos que, aunque Míchel asegure que "el trabajo no está hecho", le otorga media permanencia. Un triunfo coral en el que futbolistas como Blind, Witsel o Ounahi sobresalieron ligeramente por encima del resto. La peor noticia, sin embargo, la protagonizó Vladyslav Vanat, que tuvo que pedir el cambio en los primeros compases del encuentro por unas molestias musculares.

El ucraniano sembró la preocupación en Montilivi cuando, tras una carrera ante Pau Navarro, tuvo que dejar su lugar en el terreno de juego a Abel Ruiz en el minuto 12 de partido. Se marchó tocándose la parte posterior del muslo y con evidentes gestos de dolor.

Una de cal...

Míchel, en rueda de prensa, confirmó que sus dolencias apuntaban a traducirse en "una lesión más grave". "Tenía un pinzamiento en la pierna, y podría estar fuera unas semanas. No estaba contento", lamentó.

A la espera del resultado de las pruebas médicas, en Girona cruzan los dedos para que el diagnóstico sea el más leve posible. Solo restan ocho jornadas para el final y causará baja las próximas semanas. Lógicamente, no estará disponible para enfrentar al Real Madrid este viernes.

Quien sí podría llegar es un Daley Blind que también se retiró con aparentes molestias, pero apenas sufrió una sobrecarga. "No está descartado. Se conoce muy bien a sí mismo", aclaró el preparador madrileño.

… y otra de arena

La lesión de Vanat le abrió la puerta a un Abel Ruiz que pedía a gritos una noche como la del lunes. Lo había pasado mal y necesitaba reivindicarse. El de Almussafes, que solo había disputado 180 minutos este curso, tampoco estaba siendo nada respetado por las lesiones desde su llegada a Girona.

De hecho, el último encuentro en el que superó los 70 minutos fue ante el Valladolid, el 13 de mayo de 2025. Interpretó el partido con gran inteligencia, aportó criterio en la construcción y atacó el primer palo para aprovechar un centro de Arnau que terminó introduciendo Pau Navarro en su propia portería.

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"Ha hecho un partidazo. Es un jugador que tiene ese nivel, es muy inteligente en el juego. Y me alegra que lo haya hecho porque él lo necesitaba. Necesitaba, después de un año en el que no tuvo la sensación de encontrar su juego, y este año, que ha sufrido mucho por las lesiones, poco a poco, trabajando se encuentra mejor y está preparado. El equipo se lo ha dicho, todo el mundo se lo ha dicho, y tengo que reconocer que es un jugador que está trabajando muy bien y se merece lo que le ha pasado hoy", celebró Míchel.