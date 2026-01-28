Pendientes de Ounahi: el Barça, en el horizonte

Hay diagnóstico sobre Azzedine Ounahi: sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. "Fue sometido ayer a pruebas médicas por la lesión que sufrió con Marruecos en la Copa África. El jugador tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Su evolución determinará su regreso a los entrenamientos", espetó el Girona en un comunicado.

Pese a que el comunicado no detalla el tiempo de baja, se estima que el marroquí este, como mínimo, entre dos y tres semanas de baja. Se perderá, por tanto, los próximos dos compromisos del conjunto que dirige Míchel: Real Oviedo y Sevilla. El técnico vallecano afirmó en la previa de la visita del Getafe que Ounahi "se recupera muy bien", pero no se correrán riesgos con él.

Lógicamente, espera volver a contar con sus servicios lo antes posible, pero pidió tranquilidad para evitar una posible recaída. Su último partido con la elástica 'blanc-i-vermella' fue en Anoeta - siendo ese su último baile antes de marcharse a la Copa África - y, el Girona, pese a haber empezado el 2026 por todo lo alto, echa de menos su talento.

Dos-tres semanas de baja

Ounahi es uno de los pilares de este Girona. Su imagen llegando al Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat para disputar los octavos de final contra Tanzania con muletas y una bota de protección en la pierna izquierda, encendió todas las alarmas en Montilivi.

No abandonó la concentración de Los Leones del Atlas y se sometió a un tratamiento especial y a un programa de rehabilitación bajo la dirección de los médicos del combinado anfitrión de la Copa África.

Fue demasiado optimista y aseguró estar listo para la semifinal y/o una hipotética final: "Mi estado está mejorando notablemente. Estoy siguiendo un programa de rehabilitación intensivo". Ahora bien, Walid Regragui rebajó la euforia confirmando su ausencia en la semifinal ante Nigeria. Tampoco fue convocado para disputar la final.

Ounahi fue el catalizador del juego gerundense en la Bella Easo / EFE

Lo dicho: Ounahi podría reaparecer en dos-tres semanas. Todo depende de cómo marche su recuperación. De esta forma, está prácticamente descartado para disputar los dos próximos compromisos a domicilio, Oviedo y Sevilla. Thomas Lemar ha sido el elegido para actuar en la mediapunta y lo cierto es que rindió a gran nivel estos últimos partidos. Míchel, asimismo, dispone de un recurso tan útil como el de Claudio Echeverri.

Objetivo Barça

Su presencia ante el FC Barcelona es toda una incógnita. La visita del cuadro que dirige Hansi Flick está marcada en rojo en el calendario y, si se cumplen los plazos de su recuperación, podría llegar a estar disponible para Míchel. Su talento puede ser diferencial y se le espera con ansia, eso sí, debe mantenerse la prudencia.