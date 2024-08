Pelea a tres bandas por Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza no cayó de pie en Alemania. El ex del Granada no se ha adaptado bien al Bayern de Múnich, que abordó su fichaje como una oportunidad de mercado. 13 millones de euros más otros 4 en términos de una cesión. Sin embargo, tras siete partidos, el atacante de 22 años, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, saldrá como cedido.

Desde Alemania aseguran que, en su 'misión' de encontrarle una salida, el Bayern estaría dispuesto a pagar una parte del salario. Sin embargo, Bryan Zaragoza tiene pretendientes de sobra, tres para ser exactos, según informó 'Relevo'.

Bryan Zaragoza celebrando un gol con el Bayern / AP

El extremo malagueño ha generado una pelea a tres bandas en LaLiga para conseguir su cesión. En el Granada despuntó la temporada pasada como uno de los grandes talentos del fútbol español y retenerlo se antojaba casi imposible para el conjunto nazarí. De este modo, los clubes de LaLiga conocen muy bien su abanico de recursos en ataque.

GRAN OPCIÓN PARA EL GIRONA

Uno de los interesados es el Girona. El equipo de Míchel sigue luchando en el mercado para reparar las numerosas e importantes bajas que han sufrido. De momento, Bryan Gil aterrizó en Montilivi como sustituto de Savinho, pero la cesión de Bryan Zaragoza ayudaría mucho a solucionar la papeleta en ataque. Según la misma fuente, estarían dispuestos a pagar todo su salario.

EL VALENCIA, BIEN POSICIONADO

En este sentido, lo tendrán complicado. La prioridad el Valencia en este mercado es concederle el deseo a Rubén Baraja de fichar a un jugador de banda. El conjunto 'che' hizo una oferta de cesión por el jugador trasladándole la parte que podían asumir de su sueldo. El resto, en manos del jugador decidir si renuncia a dicha cantidad o si el Bayern de Múnich decide asumir la otra parte. Pese a ser la propuesta menos 'jugosa' a nivel económico para el Bayern, el club bávaro vería con buenos ojos el proyecto deportivo en Mestalla y Bryan Zaragoza también estaría interesado en jugar en Mestalla.

OSASUNA VA CON TODO

Sin embargo, hay otro conjunto que va con todo a nivel económico. 'El Chiringuito' desveló que Osasuna estaba interesado en el futbolista y 'Relevo' añadió la propuesta del equipo navarro. Como el Girona, Osasuna estaría dispuesto a abonar toda la ficha del malagueño, pero también pagaría algo por la cesión.

Por lo tanto, la mejor oferta a nivel económico es la de Osasuna, pero Valencia y Girona también están metidos de lleno en la pelea. En este caso, la decisión de Bryan Zaragoza será fundamental para decidir su próximo paso.