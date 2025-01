Pau López se queda en Girona... de momento

Momentos de mucha incertidumbre los que ha tenido que vivir Pau López y su entorno en los últimos días. Primero, la oferta de cesión del Lens para acabar la temporada jugando minutos en la Ligue 1 parecía que satisfacía a todas las partes. Después, todo se rompía porque el Girona, tal y como apuntó el propio club norteño, no pensaba dejar salir a su guardameta antes del 29 de enero, la fecha en la que el equipo 'gironí' jugaba su último partido de Champions League.

Con la salida del meta catalán, el cuadro de Míchel se quedaba con un solo portero del primer equipo inscrito en Europa. El Lens se negó a aceptar esa condición, y todo lo acordado cayó en saco roto. El Girona se quedaba con el meta, el Lens se quedaba sin nada y, en medio, un Pau López que, de momento, se ve obligado a seguir en Montilivi.

La idea del ex del Espanyol no era otra que salir estos próximos seis meses en busca de los minutos que no había tenido en el equipo 'gironí'. Con Gazzaniga asentadísimo en la titularidad y eliminado de la Copa del Rey, el destino de Pau López era estar toda una temporada en el banquillo. El Lens le ofrecía la posibilidad de tener minutos en una liga competitiva, con la opción de poder rendir y así, amarrar para el próximo curso una nueva y suculenta aventura. Jugando, siempre es más fácil que aparezca una mejor oferta.

Una buena oferta para todas las partes

Sin embargo, ahora veremos qué sucede. De momento, el meta se quedará en Montilivi para cumplir con su contrato, pero nadie puede asegurar que de aquí al 31 de enero no llegue una oferta que vuelva a satisfacer a todas las partes como había sido la del Lens o, incluso, la del Como de Cesc Fàbregas.

Eso sí, Pau López no se irá a cualquier sitio. Quiere ir a algún equipo que pueda jugar, en una liga competitiva y no piensa en un destino exótico, por lo que si no llega algo realmente interesante acabará la temporada en Girona como así estaba previsto en verano.

Una salida segura en verano

A partir del 30 de junio, la situación ya será diferente. A priori, no seguirá en Girona para ser el suplente de lujo de Gazzaniga y habrá que ver qué ofertas llegan por aquel entonces. La del Lens era ideal porque, con el adiós de Samba, se le abría una posibilidad realmente buena de tener muchos minutos en esta segunda parte de la temporada. Veremos qué pasa en verano y, sobre todo, qué pasa en los próximos días.

Una lesión de Gazzaniga o cualquier otra circunstancia fuera de la normalidad haría que, nuevamente, su futuro se viera anclado al Girona hasta el final de la presente campaña. Quién sabe. De momento, Pau López es portero del cuadro 'gironí' y como tal afronta el duelo ante el Alavés, el que dará el pistoletazo de salida al nuevo año para el equipo de Míchel.