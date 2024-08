Pau López: "Nadie me ha prometido jugar"

Tras dos meses complicados, donde Pau López se vio sin equipo después de que Roberto de Zerbi llegara a Marsella y le comunicara que no contaba con él, le ha llegado la tranquilidad. Ha vuelto a casa, ha vuelto a su Girona, región y ciudad que dejó atrás cuando todavía era un niño para ir al Espanyol. Ahora, la vida es distinta. Ha pasado por muchas experiencias, tanto en España como en el extranjero, y regresa al Girona para aportar su granito de arena.

Sabe que no llega como titular indiscutible después de las grandes temporadas de Gazzaniga, pero quiere sumar todo lo que pueda. "Volver a casa siempre es bonito. Quiero compartir con la gente de Girona esta gran temporada. Nadie me ha prometido jugar. No vengo con ningunas expectativas. El mister decidirá si quiere contar conmigo o no. No vengo a jugar, vengo a entrenar. Evidentamente yo quiero jugar, pero sé que vengo a un club donde hay un portero que está haciendo las cosas bien. Estoy contento y con ganas de aportar. Vengo a disfrutar y a vivir una experiencia única", ha indicado el meta en la rueda de prensa de presentación.

Sobre los motivos que le han llevado a decidirse por la propuesta del Girona, Pau López ha asegurado que "he sentido que el Girona había hecho mucho esfuerzo y me había mostrado mucho cariño para que yo esté aquí. Ahora es faena mia devolverles la confianza. Ha sido un verano complicado para mí y al final una temporada tan ilusionante como la del Girona... Pregunté a David López para informarme y fue fácil".

De la Tercera División a la Champions

Pau, cuando estaba en las categorías inferiores del club, dejó un Girona "a caballo entre la Tercera División y Segunda B" y ahora regresa a un proyecto que ha crecido mucho y que competirá en la Champions: "Me he quedado sorprendido con la estructura de club. Todo esto no es casualidad. El club lleva años trabajando bien y los resultados están ahí".

El juego del equipo es especial, con un técnico que "es muy exigente y mira cada detalle" y que le gusta el buen trato de balón. Sin embargo, no es un estilo que Pau López no haya vivido ya en equipos como el Betis de Setién. Preguntado por su adaptación, el meta 'gironí' no tiene dudas: "Conozco al mister, ya me quedé sorprendido del video de ayer del partido ante el Betis. Conoce muy bien el fútbol, sabe lo que quiere. Yo aprendí a jugar este estilo de juego, ya en el Betis con Setién. Sampaoli era otro que también jugaba así".

Por último, sobre lo que significa para él regresar a casa y estar mucho más cerca de los suyos, Pau López ha confesado que "se me hace raro estar tan cerca de los míos. Con 16 años me fui de casa y no he vuelto más, nunca más he vuelto a vivir en Girona. Me cuesta asimilar que estoy aquí otra vez. La familia no se lo esperaba. Creo que es algo muy positivo para todos, también para mis hijos".