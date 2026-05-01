Paso atrás del Girona por la permanencia

Aunque todavía mantiene cierto margen de maniobra respecto a la zona de descenso, el Girona perdió ante el Mallorca (0-1) y no logró dar el impulso que le habría permitido encarrilar la permanencia en Primera División. Los de Míchel lo intentaron de todas las formas, pero un solitario tanto de Samú Costa no les permitió sumar ningún punto.

No era un partido más para el equipo catalán, sino una gran oportunidad para dar un paso de gigante hacia la permanencia en Primera División. Para olvidar las últimas dos derrotas consecutivas e intentar sumar los tres puntos, Míchel introdujo tres novedades en el once con la entrada de Joel Roca, Fran Beltrán y Alejandro Francés.

Empezó movido el partido con una rápida transición conducida por Joel Roca que finalizó Tsygankov con un disparo desviado. Respondió pocos minutos después el Mallorca, con una internada de Pablo Torre que fue trabado por Blind dentro del área, aunque ni el colegiado ni el VAR consideraron suficiente la acción para señalar penalti.

Pese a lo que había en juego para ambos equipos, pesaba más la ambición por buscar el tanto que el miedo a encajar. De hecho, cerca del ecuador de la primera mitad, Ounahi dejó solo en un mano a mano a Echeverri, que no logró superar a Leo Román. También la tuvo el conjunto balear tras un remate de Muriqi dentro del área que salvó bajo palos Vitor Reis.

Golpe visitante en Montilivi

Pero cuando todo parecía encaminado a que la primera mitad terminara con empate en el electrónico a pesar de las llegadas de ambos equipos, apareció Johan Mojica con un excelente centro que encontró la llegada desde segunda línea de Samú Costa, quien cabeceó al fondo de la red a pocos minutos del paso por los vestuarios (0-1).

De regreso, el Girona salió como un auténtico vendaval ofensivo en busca del tanto del empate. A los cinco minutos, Arnau Martínez puso un centro medido que Joel Roca finalizó con un remate al palo y, tan solo un instante después, Ounahi recogió un rechace dentro del área, pero su disparo también se topó con la madera.

Sin reacción del Girona

Sufrió y resistió el Mallorca este arreón inicial de los locales y, con el paso de los minutos, fue minimizando las ocasiones del Girona. Sin embargo, el equipo de Míchel seguía empeñado en igualar el encuentro. En ese contexto, la tuvo Witsel para los locales con un cabezazo que se marchó desviado de la portería balear por muy poco.

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Ya inmersos en los últimos minutos del encuentro, un contraataque en superioridad del conjunto catalán terminó con un remate telegrafiado de Stuani, que atrapó sin problemas Leo Román. No fue por no intentarlo, sin embargo, el Girona no pudo sacar nada positivo y cosechó una derrota que le sigue manteniendo de lleno en la lucha por la permanencia.