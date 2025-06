¿Qué pasa con Stuani?

Para entender cómo se gestó este inesperado 'culebrón', es imprescindible remontarse al pasado 27 de mayo. Cristhian Stuani, en su visita al programa 'Montiliving', enunció unas palabras que no debieron gustar un pelo al aficionado 'gironí' al ser preguntado por la veracidad de su última renovación, estipulada hasta 2026: "No me gusta hablar y creo que no me corresponde porque es confidencial y siempre he respetado al club". "No puedo decir nada sobre eso", añadió sobre la posibilidad real de quedar libre este mismo verano. "Mi prioridad es estar aquí y el club lo sabe, pero hay cosas que no dependen de mí".

Unas palabras que, sin duda alguna, causaron un clima de incertidumbre en Montilivi. ¿De verdad podía quedar libre? ¿Qué decía la 'letra pequeña' de su contrato? Pues Quique Cárcel, en su comparecencia ante los medios para hacer balance de la temporada, se encargó de clarificar su situación: "Si hablamos de Stuani, hablamos, posiblemente, del jugador más importante de la historia del Girona. Merece un respeto brutal. No quiero entrar a hablar de cosas que no tocan, pero el Girona quiere que continúe y le hemos hecho una oferta para que sea así. El contrato pone que acaba el próximo año, pero cuando estábamos en Segunda se difirió una deuda porque si no se habría marchado. La deuda todavía existe. Teóricamente, él tiene razón cuando dice que no tiene contrato, porque éticamente queda libre".

AÑO SIMBÓLICO

El charrúa fichó en verano de 2017 con un contrato de tres temporadas, hasta 2020. Más tarde, en 2019, renovó hasta 2022, pero, pese al descenso a Segunda, se le prorrogó un año. Durante ese periodo de tiempo, ambas partes realizaron esfuerzos importantes para asegurar su continuidad en Montilivi. Y, en julio de 2021, con un presupuesto más ajustado debido a los efectos colatelares de la pandemia de la Covid-19, se le prolongó el vínculo contractual por tres años más, hasta el 30 de junio de 2026. Bajándose el suelo por curso y difiriendo una parte importante durante de los demás años restantes.

La 'vieja guardia' del Girona, Stuani y Portu / @gironaFC

Ya en su último año de contrato, la práctica totalidad de su salario es deuda acumulada por el club en los cursos anteriores, cuando militaba en Segunda División con una ficha de Primera. Dicho contrato incluye una ficha para la 25/26, pero es simbólica, por eso Quique especificó que "éticamente queda libre".

TANTEADO

El reloj corre y la entidad 'gironina' debe ponerse las pilas para avanzar en su mejora contractual ante el potencial interés de clubes que quieran aprovechar su compleja situación. Según pudo saber SPORT, Stuani no piensa en moverse de Girona. Sí que fue tanteado por Nacional, pero descartó dicha propuesta. Echó raíces en la ciudad catalana e, incluso estaría valorando desempeñar una función interna en el club en un futuro no demasiado lejano, cuando colgase las botas.

Stuani, máximo goleador del Girona / @gironaFC

Podría llegar alguna oferta que le sedujera, en Uruguay o otros destinos, sobre todo si se le diera la posibilidad de formar parte de la estructura de dicho club a corto-medio plazo. Un tipo que se cuida, que es un profesional de la cabeza a los pies, y que, pese a no ser delantero titular, asegura goles, puede ser una 'ganga' para cualquier club europeo. Lo tiene todo en Girona, pero habrá que estar atentos a cómo evoluciona el asunto.