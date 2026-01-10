Un partido marcado en rojo para el Girona

Se tomó al pie de la letra el Girona el lema de 'Año Nuevo, vida nueva'. Estrenó el 2026 por todo lo alto con un triunfo importantísimo en Son Moix, feudo en el que se le resistía la victoria, para salir, cuatro meses después, del maldito descenso. Enterrados los fantasmas de un 2025 para olvidar, los de Míchel, con la moral reforzada y el mercado aparcado, reciben la visita de Osasuna con el objetivo de dar continuidad a su gran inicio de año y para, además, cerrar la primera vuelta del campeonato.

Sin Ounahi, van de Beek, Portu, Abel Ruiz, Juan Carlos ni Solís - está cerrando su salida y 'bloquea' a Echeverri -, pero con Stuani, además de un Livakovic que aún debe resolver su futuro, tratará el conjunto catalán de alcanzar el ecuador de la competición con 21 puntos en su casillero, los mismos que obtuvo en la temporada 2022/23, la del regreso a Primera División. "Sería un aprobado... raspado", dijo el técnico en la previa. De no ser así, firmaría su peor primera vuelta en la máxima categoría del fútbol español.

Visita trampa

El rival a batir, pese a ser el peor visitante de LaLiga, se presenta en Montilivi con el amargo empate en el derbi, pero habiendo demostrado ser un bloque sólido - con Budimir o Aimar Oroz como caras visibles - y capaz de competir de tú a tú ante los grandes. “No he visto diferencias a cómo juega en casa y fuera", opinó Míchel.

Los jugadores del Osasuna celebran el gol de Rubén García ante el Athletic / Villar Lopez / EFE

El cuadro rojillo ocupa la duodécima posición con 19 puntos en su casillero, solo uno más que el Girona, decimoséptimo con 18 unidades. La tabla está tan igualada que un triunfo 'gironí' daría aún más oxígeno al equipo. Si cae del lado de los de Alessio Lisci, sería la primera victoria a domicilio del curso.

La fuerza acompaña a Tsygankov

Todo hace pensar que Míchel repetirá el once de Son Moix, liderado, por quién si no, que un Viktor Tsygankov en estado de gracia. Tres dianas se apuntó el ucraniano en los últimos tres compromisos ligueros, todas ellas decisivas, confirmando la recuperación de su mejor nivel sobre el césped.

Tsygankov celebra su gol en Son Moix / Girona FC

Lisci, por su parte, se deshizo en elogios hacia un Girona que "no es que haya estado mal en ningún momento" y recalcó la buena dinámica que atraviesa su equipo, que dio la bienvenida a un Javi Galán que reforzará el carril izquierdo. El lesionado Iker Benito y Enzo Boyomo, que se está disputando la Copa África con Camerún, son las únicas bajas del conjunto navarro.