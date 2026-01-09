Un partido para esquivar la peor primera vuelta del Girona en la élite

Míchel Sánchez se ha cansado de repetir en las últimas jornadas que el equipo necesita "ganar porque acabar la primera vuelta por debajo de los 20 puntos es una cifra complicada". El técnico de Vallecas espera, además, que "este 2026 estemos más acertados" y, de momento, le está saliendo lo que predica, porque el Año Nuevo no podía empezar de mejor manera con la victoria ante el Mallorca en Son Moix (1-2), en un partido vital para salir del descenso y estar más cerca del objetivo de los 20 puntos.

El Girona, que ha subido a la decimoséptima posición de la clasificación con 18 puntos, cerrará este sábado la primera mitad del campeonato contra Osasuna en Montilivi (18:30 h) y, en caso de triunfo, igualará los 21 puntos que consiguió en la temporada 2022-23, la del regreso a Primera División, en la jornada 19. De no ser así, los blanquirrojos firmarán la peor primera vuelta hasta ahora en la máxima categoría del fútbol estatal.

Tener un buen colchón

Las cinco temporadas de experiencia en Primera (esta está siendo la sexta) le han enseñado que es importante tener un buen colchón de puntos al finalizar la primera vuelta para evitar sufrir en la segunda y no tener problemas para garantizar la permanencia, el gran y único objetivo del club. Incluso, pese a que el curso pasado no fue la peor primera mitad del campeonato, con 25 puntos, los blanquirrojos tuvieron dificultades para salvar la categoría.

El entrenador del Girona Míchel Sánchez durante el partido de la jornada 18 de LaLiga que RCD Mallorca y Girona FC disputan este domingo en Son Moix / CATI CLADERA / EFE

Entonces, se terminó la Liga en la decimosexta posición de la clasificación con 41 puntos, solo uno por encima del descenso. Lo que significa que fueron necesarios todos y cada uno de los 25 puntos con los que se cerró la primera vuelta.

La peor primera vuelta fue la del ejercicio 2022-23, ya con Míchel en el banquillo, y, aunque se sumaron 21 puntos en la jornada 19, se acabarían obteniendo 49 para finalizar en la décima posición de la tabla.

Por otro lado, los 24 puntos logrados en la primera vuelta de la temporada 2018-19 no fueron suficientes, ya que en la jornada 38 el equipo tenía 37 y acabó consumando el descenso a Segunda desde la decimoctava posición. Entonces, el entrenador que dirigía al Girona era Eusebio Sacristán.

Eusebio Sacristán, durante una sesión de entrenamiento con el Girona. / Girona

Los registros de las otras dos temporadas de los gerundenses en la élite son buenos, unos más que otros. Primero, los 26 puntos contabilizados en la temporada 2017-18, la del debut en Primera, con Pablo Machín como técnico, sirvieron para finalizar la Liga en la décima posición con 51 puntos. Y después, está el récord de los récords con Míchel. La mejor temporada de la historia del Girona, la 2023-24, se cerró la primera vuelta con un total de 48 puntos, que situaban al equipo colíder con el Real Madrid, para acabar finalmente tercero con 81 puntos, solo por detrás de los blancos y el Barça.

Este sábado, el Girona tiene la necesidad de dar continuidad a la victoria ante el Mallorca para evitar que los 21 puntos de la primera mitad de la temporada 2022-23 queden aún peor y no afrontar con más problemas añadidos lo que resta de temporada.