Un parón necesario antes del Tourmalet

Le viene como anillo al dedo esta ventana FIFA al Girona. Tras verse superado en todas las facetas del juego en Pamplona, los hombres de Míchel Sánchez gozan de unos diez días para desconectar y recargar pilas de cara a lo que viene. Que no es poco.

Decimoterceros con 34 puntos y una diferencia de goles de -13 (31 goles a favor y 44 en contra), el cuadro catalán es el séptimo equipo más goleado de LaLiga. La contundencia y efectividad en ambas áreas continúa siendo la gran asignatura del Girona este curso.

De hecho, tan solo ha sido capaz de dejar su portería a cero en cinco ocasiones (Espanyol - ambos partidos -, Alavés, Osasuna y Athletic). Ante Osasuna, además, volvió a quedarse sin ver puerta. Y fue la octava vez en lo que va de temporada. Un registro que debe pulir, especialmente en el tramo decisivo de la campaña, con la permanencia en Primera División en juego.

Nueve finales

El calendario, eso sí, es de lo más exigente: Villarreal, Madrid, Valencia, Betis, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche. Una mezcla de rivales de entidad y equipos que se juegan la vida, como son los casos de Mallorca, Elche o un Rayo que tampoco está a salvo.

Budimir, goleador en el Osasuna - Girona / OSASUNA

Deberá visitar estadios comprometidos como el Bernabéu, Mestalla, Vallecas o el Metropolitano y recibir en Montilivi a Villarreal, Betis o Real Sociedad, conjuntos de la parte noble de la tabla. Será un reto de altura, vaya.

Se comprime la tabla

El Girona, pese a la derrota en El Sadar, cerró la vigesimonovena jornada de LaLiga EA Sports con un cojín de seis puntos respecto al descenso que ahora mismo marca el Mallorca. Y está a ocho del objetivo de Míchel: los "42 puntos" con aún nueve jornadas por disputarse.

La lucha por la permanencia, sin embargo, está al rojo vivo: el Levante ganó y dejó muy tocado al Real Oviedo, el Elche sumó su primer triunfo en 2026 ante el Mallorca, el Valencia venció al Sevilla y escaló posiciones en la tabla o el Alavés remontó un 3-0 en Balaídos y cogió aire.

Seis internacionales

Míchel deberá prescindir de los servicios de hasta seis futbolistas durante este parón: Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat, Azzedine Ounahi, Axel Witsel, Lass Kourouma y Vladyslav Krapyvtsov han sido convocados con sus respectivos combinados nacionales para afrontar esta fecha FIFA.

La dupla ucraniana disputará la repesca europea para el Mundial 2026 ante Suecia y, si gana, se medirá a Polonia o a Albania en la final. El joven arquero, por su parte, fue citado por la sub-21 para jugar los partidos de clasificación para el Europeo sub-21 de 2027 ante Lituania y Hungría.

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El resto de convocados disputarán partidos amistosos con sus respectivas selecciones: la Marruecos de Ounahi se mide a Ecuador y Paraguay, la Bélgica de Witsel a Estados Unidos y México y la Guinea de Lass se enfrentará a Togo y Benín.