Ourense - Girona: horario y dónde ver por TV el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey

Con aún resaca emocional tras sumar un trabajadísimo punto ante el Real Madrid, el Girona cruza la península para visitar al Ourense CF de Primera Federación para disputar la segunda ronda de la Copa del Rey. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los de Míchel dieron un paso al frente en cuanto a sensaciones y juego se refiere para obtener un triunfo y dos empates en las últimas tres jornadas ligueras. Se marcharon al parón de selecciones de noviembre tras vencer en casa al Alavés y amarraron un valioso punto en La Cartuja ante un Real Betis lanzado en la clasificación.

Lanzados

Montilivi festejó por todo lo alto el 'puntazo' cosechado ante un Real Madrid que le entregó el liderato al Barça. Ounahi adelantó a los catalanes con un derechazo de primeras a pase de Tysgankov y, Mbappé, desde los once metros, igualó la contienda. El equipo no solo resistió ante la ofensiva blanca, sino que plantó cara de principio fin al cuadro de Xabi Alonso.

Dicho punto, eso sí, mantiene al Girona en el descenso. Con 14 puntos en su casillero, está empatado a puntos con Osasuna, decimoséptimo, que presenta un mejor 'average' general. Toca, sin embargo, cambiar de escenario y centrar los esfuerzos en una competición del KO que asoma en el horizonte con un Ourense dispuesto a dar la campanada.

Vanat, durante el partido ante el Constància / EFE / Cati Cladera

Y es que a los de Míchel les cayó el peor rival que les podía tocar: el Ourense CF, reciente ganador de la Copa Federación y equipo de Primera Federación. El resto de clubes de Primera quedaron emparejados con equipos de Segunda o Tercera RFEF. Aun así, el equipo, que presenta numerosas bajas, debe plantarse en O Couto con la intención de superar la ronda y evitar que vuelva a ocurrir lo que sucedió en Las Gaunas en la anterior edición.

'The last dance' de Ounahi

Azzedine Ounahi vio la quinta amarilla ante el Real Madrid y deberá cumplir sanción contra el Elche. Sin embargo, no volverá a enfundarse la elástica 'blanc-i-vermella' hasta 2026, una vez finalice el camino de Marruecos en la Copa África. Será, por tanto, el último baile del marroquí hasta el próximo año.

Ounahi, el mejor jugador del Girona contra el Madrid / EFE

HORARIO DEL OURENSE - GIRONA DE LA COPA DEL REY

El Ourense-Girona, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, se disputa el miércoles 3 de diciembre a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL OURENSE - GIRONA DE LA COPA DEL REY

En España, el partido de Copa del Rey entre Ourense y Girona se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ . También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.