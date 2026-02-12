Ounahi está de vuelta y apunta al Barça

Las imágenes de Azzedine Ounahi ejercitándose con el resto de sus compañeros dibujaron una sonrisa de oreja a oreja en la afición ‘gironí’, que cuenta los días para volver a disfrutar de su fútbol.

La espera fue larga. Si tener que prescindir del talento del marroquí durante su participación en la Copa África iba a ser duro, más lo fue su desafortunada lesión con los Leones del Atlas. Pero, al fin, dos meses después, podría enfundarse de nuevo la elástica 'blanc-i-vermella'.

El diagnóstico del Girona, un par de semanas después de conocerse su contratiempo, fue el siguiente: "Fue sometido ayer a pruebas médicas por la lesión que sufrió con Marruecos en la Copa África. El jugador tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Su evolución determinará su regreso a los entrenamientos".

Ounahi, el mejor jugador del Girona contra el Madrid / EFE

No detalló el tiempo de baja, pero se estimó que el marroquí estaría entre dos y tres semanas alejado de los terrenos de juego. Y, de acuerdo con los 'timings', estaría listo para reaparecer este mismo lunes nada menos que ante el Barça. Ausente, como se previó en un inicio, frente a Real Oviedo y Sevilla, el derbi catalán quedó marcado en rojo.

Si los plazos se iban cumpliendo, existían posibilidades reales de ver a Ounahi enfrentarse al conjunto que dirige Hansi Flick. Tras semanas de trabajo de recuperación en el gimnasio, el marroquí reapareció en las sesiones grupales junto al resto de sus compañeros, incluido Rubén Blanco, con quien compartió vestuario en el Olympique de Marsella. En uno de los vídeos publicados por el club, de hecho, se les puede ver conversando con aparente química.

Beltrán también se entrena

Hasta su marcha a la Copa África, Ounahi estaba siendo el futbolista más diferencial para un Míchel que, sin embargo, no asumirá riesgos con él.

Noticias relacionadas

Los jugadores del Girona celebran el gol marcado por Thomas Lemar en el Pizjuán / Raul Caro / EFE

Por ahora, es Thomas Lemar quien está ocupando la mediapunta y ofreciendo buenas prestaciones, por delante de Iván Martín y del recién llegado Fran Beltrán, que tuvo que ser sustituido en el Pizjuán por unas molestias musculares, aunque también se entrenó con aparente normalidad.