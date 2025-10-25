Ni Ounahi ni Stuani pueden sacar al Girona de la UCI

El Girona podía salir de la UCI gracias al alma de Christian Stuani y al desparpajo de Azzedine Ounahi, pero la falta de contundencia en las áreas volvió a dejar al cuadro de Míchel con cara de circunstancias tras el pitido final. El Oviedo golpeó con fuerza, primero con un penalti y luego con un cabezazo inapelable. Aunque el diagnóstico era muy desfavorable, el marroquí y el uruguayo confiaban en que aún podían cambiar el rumbo del partido desde el banquillo. De sumar la cuarta derrota del curso en Montilivi, el equipo pasó a quedarse con tres puntos que lo sacaban del descenso… hasta que apareció David Carmo en el 90+7'.

Este Girona es mejor que el del inicio de Liga, pero eso no le basta a Míchel. El técnico madrileño es consciente de que sumar de tres en tres es vital para desprenderse de la sensación de que la temporada puede terminar con un batacazo monumental. Sin embargo, los triunfos siguen brillando por su ausencia. Al menos, este Girona ha demostrado que no da nada por perdido, que compite y que tiene alma, aunque todavía no es suficiente para merecer seguir en Primera.

El Girona fue de más a menos, impulsado por las individualidades de Joel Roca, pero volvió a pecar de falta de solidez atrás. Cuando el Oviedo logró juntar hombres en el área de Gazzaniga, llegó el peligro. El premio visitante llegó desde el punto de penalti a los 38 minutos: un cabezazo de Viñas terminó en pena máxima después de que el VAR detectara unas manos claras de Álex Moreno. El '9' del Oviedo asumió la responsabilidad y fusiló a un Gazzaniga que nada pudo hacer.

Viñas celebra su gol ante el Girona / EFE

Tras el descanso, la misión se complicó aún más: tocaba remontar. En el 57', Rondón, en un saque de esquina, puso el 0-2 con un cabezazo tan letal como cómodo. Entre la efectividad de los ovetenses y el gran papel de Escandell bajo palos, el Girona parecía hundido. Hasta que entró Stuani. Pisó el césped en el 60' y, apenas un minuto después, provocó un penalti de Dendoncker. Fue el más listo de la clase, consiguió el contacto y no falló. El Girona seguía con vida.

Ounahi, una pieza imprescindible

Se la terminó de dar Ounahi, quien también había entrado en el 60' junto al uruguayo. El marroquí saltó al campo encendido, con ganas de agitar el choque, y vaya si lo hizo. Tras varios avisos desde lejos, le ganó la partida a Escandell en el 83' con un derechazo ajustado al palo derecho.

Azzedine Ounahi celebra su tanto ante el Oviedo / EFE

Montilivi enloqueció con el 2-2 y empezó a creer en una remontada que se consumó en el 89': Ounahi provocó otro penalti y Stuani volvió a ejecutar con precisión para reanimar del todo a un Girona que acabaría muriendo cuando parecía que ya estaba estable.

La falta de solidez defensiva volvió a pasar factura. En el 90+7', David Carmo cazó un balón suelto en el área tras varios rechaces y silenció Montilivi. La cara de Míchel y de sus jugadores volvió a ser la de siempre: la de la tristeza de no poder hacer frente a un problema que, jornada a jornada, se vuelve más grave.