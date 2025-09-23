Ounahi ruge y el Girona resiste en San Mamés

El Girona resurgió (y rugió) en San Mamés. Se le escapó el triunfo pero sacó un valiosísimo punto de un escenario siempre intimidante para salir del pozo. Dos maravillas de Ounahi y Jauregizar deleitaron al espectador, pero un par de intervenciones cruciales de Gazzaniga bajo palos mantuvieron a flote al equipo, que encaraba la primera de las tres finales previas al próximo parón de selecciones (1-1).

La Catedral rindió homenaje a Joelle Murray, icono del Hibernian FC escocés, y a Jamie Carragher, mítico defensa del Liverpool, galardonados con el One Club Women y One Club Man 2025, respectivamente. Y el balón echó a rodar. Los chicos de Ernesto Valverde saltaron al césped enchufadísimos, tratando de empujar al Girona a su propio campo. Y lo lograron... hasta que Azzedine Ounahi sacó su magia a pasear.

Maravilla del '8' de Marruecos

Fichó por el Girona e inevitablemente se viralizaron las declaraciones de un Luis Enrique atónito después de que la Selección se despidiese del Mundial de Qatar 2022 en los octavos de final: "Me ha sorprendido gratamente el número 8, no recuerdo cuál es su nombre, lo siento... ¡Madre mía! ¿De dónde ha salido ese muchacho? Juega muy bien”. Era imposible no ilusionarse. Venía de donde venía, pero su magia seguía intacta. Así lo demostró en San Mamés, echándose el Girona a sus espaldas.

En el regreso de Aymeric Laporte a casa, Ounahi acaparó todos los focos. Suyo fue el pase a un Vanat que firmó la primera gran ocasión 'gironina'. Se estaba gustando. Y, en una recuperación en el área bilbaína, Bryan Gil vio su llegada desde segunda línea y le cedió el balón para que lo clavara en la mismísima escuadra. Le pegó de primeras, de rosca al palo largo.

El Girona ofreció una buena imagen en San Mamés / Agencias

Alegría inmensa para un Girona que, lógicamente, se vino arriba. El plan de Míchel iba sobre ruedas. Sólidos en defensa y achicando agua ante los arreones de un Athletic impreciso en los metros finales. La única noticia negativa de la primera mitad la protagonizó Van de Beek, sustituido a la media hora de encuentro por unas preocupantes molestias en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Entró Portu en su lugar.

Latigazo de Jauregizar

El Athletic movió el banquillo y no introdujo una o dos modificaciones, sino cuatro: Areso, Yuri, Galarreta y Berenguer. Los leones venían de una dinámica negativa y debían reaccionar. Dicho y hecho. Jauregizar recuperó en tres cuartos, condujo el balón y se sacó un latigazo en carrera, directo a la escuadra de Gazzaniga.

Al Girona no le quedó otra que resistir al asedio athleticzale y bajar pulsaciones con el balón. Vanat falló una ocasión clarísima, pero estaba en fuera de juego. Poco a poco, los de Ernesto Valverde fueron encerrando a su rival. Y, Gazzaniga, que volvió a ser el guardameta elegido, hizo méritos para conservar la titularidad manteniendo a los suyos a flote. Paradón a un remate de cabeza de Paredes y ganador en un mano a mano ante Berenguer.

Así, un Girona compacto y solidario sacó el orgullo en San Mamés. Un punto que puede saber a poco en caliente, pero que se valorará con el paso de los días. Los de Míchel deben centrar su atención en el derbi de este mismo viernes.