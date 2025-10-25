Ounahi, el 'fichaje' para la batalla ante el Oviedo

Montilivi es la clave. Una 'famosa' premisa que toma más relevancia que nunca. Sabe el Girona que está ante una oportunidad de oro para dar un nuevo golpe sobre la mesa y sumar un triunfo - el segundo del curso - que le permita salir de una vez por todas del pozo. El rival, eso sí, es un Real Oviedo con el que está empatado a puntos (6) y sufrió ciertos cambios tras la llegada de Luis Carrión.

El último Girona-Real Oviedo se remonta al 6 de marzo de 2022. Cuando la Segunda División se denominaba LaLiga Smartbank. Son pocos los 'supervivientes' de aquel 2-1 definitivo en Montilivi: Juan Carlos, Arnau y Stuani o Ahijado, Costas y Calvo. Dos equipos que compartían objetivo, el de ascender a Primera, y acabaron en sexta y séptima posición, respectivamente. Tres años - y pico - más tarde, luchan por salir del descenso.

Lavado de cara de Carrión

Es uno de esos partidos trampa y, por ende, el Girona no debe salir confiado al terreno de juego. Con Carrión al mando, el estilo de juego del cuadro carbayón sufrió ciertas modificaciones y, como bien analizó Míchel en la previa, "no espero a un Oviedo que venga a especular". De ahí que el técnico catalán tenga en mente dibujar un 4-4-2 para priorizar el equilibrio con y sin balón mediante un doble pivote formado por Dendoncker y Colombatto y, asimismo, gozar de una mayor verticalidad con dos 'aviones' como Ilyas Chaira y Hassan en las alas.

Luis Carrión, durante el Real Oviedo-Espanyol / Irma Collín

Con Aarón como guardián, la línea defensiva parece estar clara con Nacho Vidal, Bailly, Carmo y Alhassane. La duda, eso sí, está en la doble punta. Ante el Espanyol partió de inicio la pareja formada por Ilic y Rondón, pero tanto Viñas y Forés podrían ganar enteros para colarse en el once titular.

Vuelven Iván y Lemar

Míchel, pues, sabe que no va ser un partido fácil. Hizo especial hincapié en la mejora colectiva del equipo e incidió en la necesidad de que "futbolistas importantes" como Abel Ruiz o Tsygankov cojan rodaje competitivo para volver a su mejor versión. Y fue cauto con Ounahi y Lemar - sobre todo con el último -, quienes superaron sus respectivas lesiones y reaparecerán esta tarde. El marroquí inmediatamente se convirtió en un jugador imprescindible para este Girona, pero a priori deberá esperar su turno desde el banquillo. Dependerá de sus sensaciones. Sí que será titular un Iván Martín que cumplió sanción ante el Barça y formará en la sala de máquinas junto a Witsel.

Joel Roca, frente a Lamine Yamal en Montjuïc / @GironaFC

Arnau regresará presumiblemente al lateral derecho de una zaga consolidada con Vitor Reis y Blind en el eje y Àlex Moreno en el carril izquierdo. Joel Roca, que ya fue titular tras su participación en el Mundial Sub-20, ofrecerá ese descaro constante en el costado izquierdo y acompañará arriba a un Bryan cada vez más explosivo y a Vanat, referencia ofensiva.

Ilyas 'debuta' en Montilivi

Ilyas Chaira, que fue la primera venta estival del Girona, regresa a Montilivi hecho y derecho tras su prolíferas cesiones al Mirandés y a un Real Oviedo que activó su opción de compra obligatoria tras el ascenso a Primera. Un extremo eléctrico y que encontró esa estabilidad que tanto andaba buscando en el Carlos Tartiere. El nacido en Ripoll, curiosamente, se marchó sin debutar en partido oficial con el Girona.