Con Ounahi todo es más fácil

Qué bueno que volviste, Azzedine Ounahi. Sí, el Girona había dado un paso al frente vital, dado la bienvenida al 2026 con alegrías y buen juego y, sobre todo, dejado atrás un descenso que ahora tiene a seis puntos... pero echaba en falta a su mago. Al futbolista más diferencial de la plantilla que dirige Míchel Sánchez, y ese no es otro que Azzedine Ounahi.

La espera se hizo eterna, pero valió la pena. Vaya si lo valió. Si suponía tremendo mazazo prescindir de sus servicios durante la celebración de la Copa África, lo iba a ser aún más la "lesión en el sóleo de la pierna izquierda" que sufriría durante el torneo. Con paciencia y cautela, el marroquí se reincorporó al grupo en la semana previa a la visita del Barça, pero finalmente no entró en la lista del preparador madrileño.

Bendito problema

Sí lo haría para viajar a Vitoria y enfrentar a un rival directo como el Deportivo Alavés. De hecho, el propio Míchel confirmó que "tendrá minutos mañana" en la previa. Un "gran y muy buen problema", así calificó el esperado regreso de un Ounahi que amenazaba el excelso momento de Thomas Lemar. Y a Echeverri, claro.

Bendito problema tiene y tendrá Míchel de aquí a final de curso. En Mendizorrotza, como se veía venir, el madrileño no tocó nada y confió en los mismos once que salieron de inicio en la victoria ante el Barça. El equipo logró sobreponerse al tanto inicial de Boyé con la diana de Vanat y, ya en el segundo tiempo, con Ounahi como protagonista, anotó el 1-2 que sería igualado por el punta argentino.

Diferencial

Los más pesimistas creerán que se dejaron escapar dos puntos y los más optimistas que se sumó uno. El Girona, pese a cometer un par de errores que pagó caro, firmó un buen partido y consiguió, con ese empate, tomar un pelín más de distancia respecto a la zona de castigo. La gran noticia del choque fue, sin lugar a dudas, el retorno triunfal de Ounahi.

Saltó al césped en el 67' y, apenas seis minutos después, en el 73', asistió a Viktor Tsygankov con una delicatessen propia de un elegido. Estuvo a punto de batir a Sivera con un golpeo de rosca al primer toque y dejó varias joyitas que confirmaron que está de vuelta.

El balón que filtró para el ucraniano fue un escándalo: superó a hasta cuatro camisetas babazorras. Tsygankov tuvo la sangre fría de recortar a Sivera y definió de maravilla, todo hay que decirlo. Su último servicio con el Girona antes de partir a su Marruecos natal fue una asistencia a Tsygankov y, dos meses después, reapareció con otro pase de gol al ucraniano.

"Ounahi nos ha dado la calidad entre líneas. Necesitamos más de él, pero son buenos minutos después de dos meses lesionado", valoró Míchel tras el empate. Veremos cómo gestiona los minutos en la sala de máquinas. Pero que una cosa quede clara: Ounahi debe ser titular.