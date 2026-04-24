Ounahi, el elegido del City para sustituir a Bernardo Silva

El Girona tiene varias carpetas sobre la mesa. Una de ellas, la de Míchel Sánchez, de importancia capital en el proyecto. El entrenador vallecano termina contrato este verano y podría poner fin a su etapa en Montilivi tras cinco temporadas en Girona. El club ha dejado claro públicamente que quiere que continúe al mando del equipo, pero, de momento, el propio técnico ha ido posponiendo el tema hasta “asegurar la permanencia; después ya veremos”.

Sin duda, la posible salida de Míchel generaría un mar de dudas en la entidad. Además de ser un técnico de muchísimo nivel en lo puramente deportivo, Míchel es una persona magnífica, que entiende la filosofía del club, la cultura de la ciudad y que ha puesto todo y más de su parte para integrarse. Encontrar algo así en el mercado es prácticamente imposible.

A por el mago de Míchel

Pese a ello, la posible marcha de Míchel Sánchez no sería el único de sus problemas, ya que, según la información de 'Fichajes.net', el Manchester City buscaría aprovechar su vínculo con el Girona para fichar a Azzedine Ounahi, uno de los mejores jugadores del equipo. Y si el cuadro inglés va a por él, será difícil cerrarle la puerta de salida.

Ounahi celebra con Francés / Siu Wu / EFE

Cabe recordar que esta temporada Vitor Reis y Claudio Echeverri están jugando en Montilivi cedidos por el Manchester City, transacciones que seguramente serían mucho más complicadas de cerrar de no formar parte del City Group. En el pasado hay muchísimos más ejemplos, como Savinho, quien fue uno de los mejores extremos de LaLiga antes de fichar por el equipo que dirige Guardiola (el brasileño venía del Troyes, equipo también del City Group).

Sin Bernardo Silva

La salida de Bernardo Silva a final de temporada abre una plaza para un futbolista talentoso, con capacidad de trabajo, buen pie y buen golpeo. Con 26 años y una cláusula de solo 20 millones de euros, la dirección deportiva ‘cityzen’, según la fuente mencionada, habría señalado al marroquí como el sustituto perfecto del luso. El club inglés incluso estudia la posibilidad de pagar una cantidad ligeramente superior a los 20 ‘kilos’ para facilitar el pago fraccionado del traspaso y cumplir con los requisitos del control financiero de Inglaterra.

Bernardo Silva será agente libre a partir del 30 de junio / @ManCity

En lo deportivo, sería una baja durísima para el Girona. Analizando únicamente datos absolutos, Ounahi ha sido una bendición para Míchel, con 5 goles y 3 asistencias en 18 partidos de Liga. Sin su aportación (lastrada por la lesión sufrida en la Copa África), el equipo catalán no tendría tan encarada la permanencia. Más allá de los números, su impacto es aún mayor.

Azzedine ha sido el jugador que se ha echado el equipo a la espalda cuando las cosas no iban bien, el que buscaba hacer daño al rival constantemente y el que se salía ligeramente del guion para empujar a su equipo hacia adelante.

Girona - Athletic Club | El gol de Azzedine Ounahi / LALIGA

Su talento hace que no tenga techo más allá de su confianza, y su polivalencia le permite ser una pieza a tener en cuenta en varios roles: desde cerca del área, explotando su último pase y disparo a puerta, hasta en la base de la jugada, dando ritmo al juego y aportando intensidad.

Guardiola valora su capacidad para aguantar bien el balón y su despliegue sobre el campo para actuar de pivote. Al lado de un perfil como Rodri Hernández, que actúe más de ancla, podría encajar a la perfección. ¿Está listo para la exigencia de la Premier League?