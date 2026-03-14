Ounahi, la chispa para reinstalar la felicidad en Montilivi

Fue evaporándose la euforia en Montilivi. El Girona, gracias a su sobresaliente inicio de año, continúa más o menos lejos de un descenso que acecha sigilosamente. El empate cosechado prácticamente sobre la bocina en el Ciutat de València reforzó la moral de los de Míchel, pero los dejó a tan solo seis puntos de una zona roja que marca el Mallorca. La competición no da tregua y este mediodía gozan de una nueva oportunidad de dar un paso al frente ante un Athletic Club que también encadena tres encuentros sin ganar y aspira con asaltar los puestos europeos.

Montilivi ansía con festejar un triunfo que se resiste desde el cosechado ante el Barça el pasado 16 de febrero. Los catalanes tenían un calendario propicio para alejarse del descenso y escalar posiciones en la tabla, pero no lograron pasar del empate con Getafe, Sevilla, Alavés y Levante y cayeron en el Carlos Tartiere a manos del colista. Oportunidades perdidas ante rivales directos.

Asignatura pendiente

Y es que el Girona afronta el último tercio del curso a la misma distancia del séptimo, el Espanyol, que del antepenúltimo, el Mallorca, y con la necesidad de reencontrarse cuanto antes con los tres puntos. Los tres primeros compromisos del mes de abril serán ante Villarreal, Real Madrid y Betis.

El reto no es otro que recuperar la fiabilidad y contundencia defensiva mostrada a principios de año y ser más incisivos en ataque. La falta de gol es evidente y necesitan los Tsygankov, Vanat, Echeverri y compañía dar un paso adelante en esa faceta. Míchel insiste en una "profundidad" que podría brindar Joel Roca, autor del tanto 'gironí' en el Ciutat de València.

Joel Roca, en el Ciutat de València / @GironaFC

El de Camprodon hizo méritos para entrar en el once en detrimento de un Claudio Echeverri que no cuajó un buen partido en la que fue su primera titularidad bajo las órdenes de Míchel. Eso sí, una de las modificaciones obligadas que deberá hacer el preparador madrileño será en el eje debido a la baja por sanción de Vitor Reis.

Cambios en la zaga

El brasileño y Daley Blind sumaban 22 partidos jugando juntos (1931 minutos), los últimos 13 de forma consecutiva y Míchel, que dispone de varias alternativas, debía encontrar a su sustituto. Ganan enteros Alejandro Francés y Àlex Moreno, aunque este último viene de más de un mes de inactividad y podría esperar su turno desde el banquillo.

El técnico madrileño, eso sí, afirmó que "está para jugar". Si apostase por el de Sant Sadurní d'Anoia, Arnau regresaría a su posición natural o podría actuar en el eje si el lateral derecho escogido fuese Rincón.

Quien quizá no esté para ser titular aún pero debe ser decisivo en tres cuartos es Azzedine Ounahi. El marroquí marcó su primer gol como 'gironí' en San Mamés y, aunque sea a cuentagotas, es el mejor futbolista de la plantilla que dirige Míchel.

Será un día muy especial para un Iñaki Williams que jugará, a sus 31 años, su partido oficial 500 con el Athletic y se pondrá a la altura de leyendas del club bilbaíno como Iribar, De Marcos, Muniain, Rojo, Etxeberria, Iraola y Susaeta. El mayor de los Williams apunta a titular en la banda derecha de un ataque que, salvo sorpresa, completarán Berenguer en la izquierda, Sancet en la media punta y Guruzeta como punta de lanza.

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La única duda, como durante toda la temporada, está en un lateral derecho sin dueño al que optan Gorosabel, Areso y Lekue.