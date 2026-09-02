Ounahi cambia el Girona por el Panathinaikos

Unas horas después del cierre del mercado de fichajes se confirmó el secreto a voces. Azzedine Ounahi no jugará con el Girona en Segunda División y se marcha a Grecia para enrolarse en las filas del Panathinaikos, que se ha llevado el gato al agua por el marroquí. El conjunto helénico abonará al Girona 15 millones de euros fijos más otro en variables. Además, se guarda el 20% de una futura venta a otro club.

Un negocio redondo teniendo en cuenta que los catalanes ficharon al centrocampista marroquí del Olympique de Marsella por 6 millones de euros. Futbolísticamente el equipo pierde muchísimo, pero si nos centramos en los fríos números se puede decir que su salida duele algo menos. De la cuantía final que ingrese del traspaso, no obstante, el Girona tendrá que abonar un 20% al Marsella.

Aunque el mercado de fichajes se cerraba en Grecia el próximo 15 de septiembre, el Panathinaikos se ha apresurado tanto en cerrar el traspaso de Ounahi porque hoy finalizaba el plazo para presentar la lista de jugadores que competirán en la Conference League, torneo para el que está clasificado el equipo griego.

El centrocampista marroquí afronta así su segunda aventura en el Panathinaikos y deja atrás Girona, donde anotó 5 goles en 24 partidos y dejó grandes detalles de la calidad que atesora. A sus 26 años todavía tiene mucha carrera por delante.