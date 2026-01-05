Azzedine Ounahi no abandonará la concentración de Marruecos a pesar de sufrir una lesión en el sóleo de su pierna izquierda que le mantendrá entre seis y ocho semanas de baja. De esta forma, el centrocampista del Girona continuará formando parte del plantel que dirige Walid Regragui, que el próximo viernes se medirá a Camerún para disputar los cuartos de final de la Copa África.

El marroquí dijo adiós al torneo y no apunta a reaparecer hasta dentro de un periodo de aproximadamente dos meses. Se trata, sin duda alguna, de una noticia pésima para un Girona que deberá arreglárselas sin su futbolista más talentoso y diferencial durante un tramo de calendario decisivo.

Ounahi se someterá a un tratamiento especial y a un programa de rehabilitación bajo la dirección de los médicos del combinado anfitrión de la Copa África, según reveló la Federación de Fútbol de Marruecos.

Los Leones del Atlas, que el pasado domingo superaron los octavos de final tras vencer a Tanzania, ya sin Ounahi en sus filas, volvió a los entrenamientos este lunes para iniciar la puesta a punto para el choque de cuartos, ante Camerún, que tendrá lugar el próximo viernes en Rabat.

El combinado de Regragui realizó una sesión de recuperación en el complejo de fútbol Mohammed VI centrada en la condición física. Brahim, que dio el pase a cuartos con un tanto decisivo, tuvo un bonito gesto con su compañero, a quien le dedicó su diana mostrando su camiseta: "Le dedico este gol a Azzedine Ounahi, es un jugador increíble. Le echaremos de menos y espero que se recupere pronto".