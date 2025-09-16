Ounahi: "No estoy al 100%, pero cuando rinda al máximo aportaré mucho al Girona"

El Girona presentó este martes a uno de sus últimos fichajes, un Azzedine Ounahi que disputó en el empate frente al Celta sus primeros minutos con la camiseta rojiblanca. El futbolista marroquí espera rendir al máximo en Montilivi, aunque admite no estar todavía al 100% tras haberse pasado más de tres meses sin completar un partido.

Preguntado por su decisión, Ounahi aseguró en la rueda de prensa de su presentación que fue muy fácil escoger al Girona, pero no tanto el hecho de convencer al Marsella: "No ha sido fácil, tanto el Girona como yo hemos peleado mucho para que yo esté aquí, pero finalmente estoy".

"Aún no me encuentro al 100%, porque hace más de tres meses que no juego los 90 minutos. Aun así estoy muy contento de estar aquí, cuando sea capaz de rendir al máximo, sé que aportaré mucho al Girona", añadió el mediocentro, que al fichar por el Girona ha cumplido "un sueño que tenía desde muy joven", que era jugar en LaLiga EA Sports.

Un proyecto para "progresar"

Sobre sus opciones de crecer como futbolista en Montilivi, Ounahi fue claro: "Desde el principio he pensado que aquí podría progresar y jugar al máximo nivel, así que la decisión tampoco ha sido muy complicada. Aunque ha habido muchos clubes que se han interesado en mí, el Girona para mí significa sentirme en casa, es como una familia, la decisión ha sido muy fácil, estoy encantado de poder formar parte de este proyecto".

El Girona pagó al Olympique de Marsella unos seis millones por el mediocentro, que firmó hasta junio de 2030 y que se dejó aconsejar por su compatriota y ex del Girona Yassine Bounou 'Bono'. "Cuando le comenté que tenía esta propuesta me dijo que no la dejara escapar y que la aprovechara", comentó.