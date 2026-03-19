Osasuna-Girona: horario, dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Girona dio un paso de gigante hacia la permanencia en Primera División con su triunfo de autoridad sobre el Athletic Club (3-0) el pasado sábado en Montilivi. Encomendado a un Azzedine Ounahi que todavía tiene mucha magia que repartir, el conjunto catalán visita el siempre exigente El Sadar para enfrentarse a un rival directo como Osasuna. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Montilivi festejó una victoria quese resistía desde la cosechada ante el Barça el pasado 16 de febrero. Los de Míchel perdonaron puntos ante Getafe, Oviedo, Sevilla, Alavés y Levante, pero recuperaron la fiabilidad y contundencia defensiva para echar el cerrojo ante el Athletic y dejar atrás la falta de gol gracias a las tres dianas anotadas por Hugo Rincón, Ounahi y Echeverri.

Con 34 puntos en el casillero, los mismos que el cuadro rojillo, ocupan la duodécima posición en la tabla. El descenso, por ahora, está lejos, a ocho unidades. Europa, a siete. Podrían ser menos en caso de asegurarse las plazas extras.

Vitor Reis, de vuelta

Míchel recupera a un Vitor Reis que cumplió sanción ante el cuadro vasco, mientras que Àlex Moreno, que ya dispuso de minutos el pasado fin de semana, apunta a regresar al once. De esta forma, Arnau volvería a su posición natural, a un lateral derecho en el que se desempeñó a las mil maravillas Hugo Rincón.

Vitor Reis, un central que cumple con lo que pide Míchel / X

Thomas Lemar causó baja por unas molestias en el pubis, por lo que habrá que ver si está disponible el sábado.

HORARIO DEL OSASUNA-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Girona, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 21 de marzo a las 18:30 (CET) en España, en El Sadar.

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DÓNDE VER EL OSASUNA-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Osasuna-Girona de Primera División se podrá ver en directo y online a través de Movistar+LaLiga. También puedes seguir toda la jornada 29 de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.