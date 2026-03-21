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Osasuna-Girona, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre Osasuna y Girona de la jornada 29 de LaLiga EA Sports en El Sadar

Azzedine Ounahi marcó el 2-0 ante el Athletic Club

Azzedine Ounahi marcó el 2-0 ante el Athletic Club / Siu Wu / EFE

David Raurell

Osasuna y Girona se miden este sábado en la vigesimonovena jornada de LaLiga EA Sports.

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