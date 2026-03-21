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Osasuna-Girona, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre Osasuna y Girona de la jornada 29 de LaLiga EA Sports en El Sadar
David Raurell
Osasuna y Girona se miden este sábado en la vigesimonovena jornada de LaLiga EA Sports.
MIN 21
Gazzaniga se está posicionando como uno de los hombres claves del Girona FC esta tarde.
Recuerden que el ex del Tottenham recuperó la titularidad tras la lesión de Ter Stegen pocos días después de llegar al club.
MIN 18
¡Qué mano de Gazzaniga!
Reacción brillante del portero argentino, que tuvo que ir al suelo para parar otro disparo de Víctor Muñoz.
El canterano del Real Madrid se topó con un balón dentro del área después de un despeje de Vitor Reis con la cabeza.
MIN 16
Hoy se da la curiosidad que Hugo Rincón vuelve a la que fue su casa.
Pese a salir de la cantera del Athletic Club, el lateral español se formó hasta los 15 años en la cantera de Osasuna.
Seguro que está siendo una tarde especial para el goleador la jornada pasada
MIN 12
¡Paró Gazzaniga!
Primera intervención de mérito del guardameta del Girona, que tuvo que desviar un tiro de Víctor Muñoz desde el interior del área.
Será saque de esquina a favor de Osasuna.
MIN 8
Sepan que el duelo entre ambos en la primera vuelta acabó con victoria por 1-0 a favor del Girona.
Los de Míchel se llevaron la victoria gracias al tanto de Vanat justo antes del descanso
MIN 4
Witsel ha sido clave cortando un centro que buscaba a Budimir dentro del área. El asistente fue Víctor Muñoz, que firmó una gran acción personal.
MIN 3
Osasuna ha entrado mejor al encuentro. Los de Lisci están monopolizando el balón y viven instalados en campo contrario
¡Arranca el partido!
Osasuna pone el balón en juego
El árbitro del partido será Guzmán Mansilla, que contará con la ayuda desde el VAR de Figueroa Vázquez.
¡Cuenta atrás!
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