Oriol Romeu, un descarrilamiento progresivo

El tiempo no espera a nadie. Tampoco a Oriol Romeu. La vida va de decisiones, y el de Ulldecona, tras una temporada en Girona siendo vital en un equipo en el que encajaba como anillo al dedo, optó por abandonar Montilivi. No pudo ignorar la oferta del Barça. Era el verano de 2023 cuando recalaba en el club azulgrana, aunque volvería al Girona justo un año después tras perderse la mejor temporada de la historia del club y ser un actor muy secundario en Barcelona. Sin embargo, ya nada era como antes.

Después de pasar por el Chelsea, Valencia, Stuttgart y Southampton, Oriol Romeu debutaba con el Girona el 3 de septiembre de 2022. 5,5 millones de euros pagaron los catalanes para traer al canterano culé a Montilivi. En muy poco tiempo, el de Ulldecona se hizo imprescindible para Míchel, que logró sacar lo mejor de él.

Oriol Romeu dejó mucha huella en el Girona / SPORT

Acompañado de Aleix García, Romeu no tenía que hacer esfuerzos defensivos en solitario. De este modo, aguantaba todo el partido a un gran nivel, sacando a relucir su contundencia al corte y su talento con el balón en la salida de presión del equipo. Tras 34 partidos con el Girona (3.042 minutos), en los que marcó dos goles, el Barça de Xavi Hernández, muy limitado en el aspecto económico, lo fichó por 3,4 millones de euros.

De más a menos en el Barça

Aunque empezó jugando de titular en las primeras jornadas de liga, acabó siendo un actor completamente secundario y cerró el curso con 37 partidos disputados (1.435 minutos), en los que sirvió una asistencia. El estilo culé no le venía tan bien, sufriendo bastante a su espalda. Mientras perdía protagonismo con Xavi Hernández, el Girona hacía historia.

Oriol Romeu, en el último partido de Liga del Barça ante el Athletic / Valentí Enrich

Míchel fue capaz de reconstruir al equipo y su marcha no se notó. El Girona peleó de tú a tú con Barça y Madrid durante muchas jornadas y bajó la persiana al curso 2023-24 firmando la mejor temporada de la historia del club: terceros en liga y con el billete para participar en la próxima Champions.

Segunda etapa en Montilivi

Después de su experiencia en el Barça, regresó como cedido a Montilivi a sus 33 años. “No vengo a jiji jaja, quiero seguir aprendiendo”, aseguró en su segunda presentación con el club 'gironí'. Sin embargo, el equipo ya no era el de la temporada anterior -tuvieron bajas muiy importantes- y el propio Romeu no estaba al gran nivel de su campaña 2022-23.

Oriol Romeu, nueva incorporación del Girona para la temporada 2024-25 / EFE

Míchel ha confiado en él desde el primer momento, siendo titular habitual, pese a que en algunos partidos, especialmente de Champions, se le ha visto sufrir cuando le ha tocado correr en dirección hacia su portería. No obstante, no completa un partido entero desde el pasado 22 de enero.

La llegada de Arthur, al que Míchel está usando como pivote para sacar mejor el balón, podría restarle algo de protagonismo. El brasileño fue titular en los últimos dos partidos del Girona, sentándolo en el banquillo contra el Valencia. De hecho, Romeu fue el que sustituyó a Arthur en el minuto 60 contra el equipo valencianista. ¿Cuál de los dos se enfrentará desde el inicio al Barça?