Oriol Romeu: "En el Barça no salió como esperaba"

El mediocentro español Oriol Romeu, cedido una temporada al Girona por el Barcelona, afirmó este martes que tiene ganas de ganarse "el protagonismo" en la plantilla y de "ser un jugador importante" para Míchel después de su "mala" temporada pasada en el conjunto azulgrana.

"Soy consciente de que es difícil entrar porque hay más nivel en la plantilla y hay jugadores que han dado un paso adelante después de la temporada pasada. Mi objetivo es mejorar mi versión y ayudar al equipo", añadió durante la presentación de su vuelta como jugador del Girona.

Romeu, que apareció con un vendaje en la zona superior de la ceja derecha, recordó haber militado en el club y, con ello, conocer "mucho" al técnico Míchel. Así dijo que tanto sus "valores" como su "idea de juego" fueron dos cuestiones clave para su fichaje y facilitaron su "incorporación al grupo".

El catalán manifestó su descontento con las últimas dos derrotas de pretemporada en las que jugó como titular, pero se mostró "optimista" con la plantilla para "dar una buena imagen contra el Betis" y dijo que el equipo no debía perder la "ambición y las ganas de crecer".

"Es cierto que han salido jugadores determinates de la plantilla, pero ha pasado otros años y el equipo y el club han sabido rehacerse. El reto sera grande, pero queremos estar a la altura", manifestó elogiando también la "histórica" temporada 2023-24 del conjunto rojiblanco.

El jugador de 32 años reconoció que el listón está "muy alto", por lo que espera aydar al equipo a mantener su "filosofía" y no perder esa "personalidad un poco prepotente de competir contra cualquiera", porque "la exigencia debe ser igual de elevada".

Romeu apuntó que, si bien su marcha al Barça la temporada pasada "no salió como esperaba" y no está contento con su rendimiento, tampoco tiene "arrepentimientos" de su decisión y destacó su aprendizaje a la hora de afrontar los "momentos delicados" desde otro "prisma".

El centrocampista, que en todo momento dejó claro que ahora su "foco" es el Girona, no quiso dar detalles sobre su vuelta al Barça y solo aseguró que no quiere "seguir tomando una decisión" que no ve "oportuna".