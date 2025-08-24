Oportunidad de oro para Krapyvtsov: ¿convencerá a Míchel?

El debut del Girona en LaLiga 2025-26 estuvo completamente condicionado por Paulo Gazzaniga. El portero argentino no tuvo una tarde precisamente tranquila y en menos de 45 minutos dejó el partido sentenciado a favor del Rayo Vallecano. Regaló el primer gol a De Frutos, no pudo hacer nada en el segundo de Álvaro García y cometió un penalti absurdo que permitió el 0-3 de Isi y que le costó la roja directa, marchándose del partido reflejando su tristeza e incomodidad. Este domingo, a las 19.30 horas, el encargado de defender la portería de Míchel será el ucraniano Vladyslav Krapyvtsov, que firmó una buena segunda parte contra el equipo madrileño.

Llegado a Montilivi el pasado mes de enero como agente libre -tras terminar su contrato con el filial del Dnipro-1-, el portero ucraniano trabajó en silencio para intentar hacerse un hueco en una portería que, merecidamente, pertenecía a Paulo Gazzaniga. Le llegó su primera oportunidad en las últimas jornadas de liga del curso pasado, con la permanencia sellada, ante la Real Sociedad. Debutó en Liga con derrota, pero dejando grandes sensaciones, intervenciones de mérito y un pequeño aperitivo del portero que es, y sobre todo, que puede llegar a ser.

Míchel confía en él

Seguridad bajo palos, liderazgo -pese a no conocer el idioma al cien por cien-, buen juego de pies y reflejos. Un cóctel interesante para un portero de 1,88 metros y que actualmente tiene 20 años. “Es un portero en el que tengo mucha confianza. Es joven, tiene personalidad y unas condiciones increíbles. El equipo necesitaba ver su personalidad en el juego en un partido importante, por eso jugó y estoy muy contento con su actuación. Hizo un partido excelente”, declaró Míchel tras el choque.

Krapyvtsov, durante el Girona-Atlético de Madrid de la pasada temporada / EFE

Ya había jugado ante el Andorra en la semifinal de Copa Catalunya, pero necesitaba algo más. Y llegó con su estreno ante la Real Sociedad. Después, repitió titularidad ante el Atlético de Madrid, para despedir la temporada, donde no estuvo tan acertado y su equipo -muy gris- encajó un incontestable 0-4. Sin embargo, los primeros pasos ya estaban dados. Su objetivo para la campaña 2025-26 no es otro que intentar convencer a Míchel en las oportunidades que tenga y ganarse la portería de Montilivi.

Será titular contra el Villarreal

Después de jugar 45 minutos en los amistosos ante Olot y Marsella, el partido entero contra el Alavés y media hora frente al Nápoles, Krapyvtsov disputó los primeros minutos oficiales tras la roja de Gazzaniga. Y ahora, según ha podido saber SPORT, quiere exprimir al máximo la oportunidad ante el Villarreal para demostrar que está listo para ser importante. Apoyado por el cuerpo técnico y los veteranos de la plantilla, siente confianza para liderar al equipo bajo palos.

Krapyvtsov, durante el último partido de la pasada Liga / EFE

Como contamos hace unos meses, Vladyslav está feliz en Girona, le encanta la ciudad y su gente, y trabajó duro para aprender el idioma y poder comunicarse mejor con sus compañeros. Su evolución es positiva, entiende mejor el sistema de Míchel y la filosofía del club y quiere recompensar la confianza que depositaron en él ofreciendo su mejor versión para salir del primer bache del curso. Sabe que Paulo Gazzaniga es el titular, y trata de aprender de él en cada entrenamiento. Pero también es consciente de que en enero cumplirá 34 años y que, si lo hace bien, puede ir sumando minutos poco a poco hasta, en un futuro, ser el titular.