La 'operación Szczesny', la única vía del Girona tras la dramática lesión de Ter Stegen

Marc-André ter Stegen fue el protagonista del lunes por una triste razón: las primeras pruebas médicas realizadas confirmaron que el portero alemán, cedido al Girona en este mercado invernal en busca de los minutos que no tenía en el Barça, se había roto el isquiotibial, con posible afectación al tendón. Un escenario horrible que puede obligar al jugador a pasar por el quirófano y quedarse hasta cuatro meses en el dique seco. Al conocerse la grave lesión, no se descartaba que el Girona rompiera su cesión y fichara a un portero durante las últimas horas del mercado, pero el club catalán no hizo ninguna de las dos cosas.

La portería está siendo un dolor de cabeza monumental para el Girona. La temporada empezó de la peor manera con la grave lesión de Juan Carlos, que obligó a Quique Cárcel a salir al mercado. De manera inesperada, a Montilivi llegó un portero del estatus de Dominik Livakovic, pero el internacional con Croacia acabó siendo un problema y no una solución, y abandonó el club este enero rumbo al Fenerbahçe, sumando la friolera de cero partidos. ¿El motivo? Quería ser titular indiscutible para poder ir al Mundial, y se negó a jugar como rojiblanco para poder marcharse a Turquía.

Livakovic deja el Girona sin haber disputado un solo minuto / @GironaFC

Su sustituto iba a ser Marc-André ter Stegen, un seguro de vida para relevar a un Paulo Gazzaniga que, aunque es una leyenda del club, no estaba rindiendo a muy buen nivel esta temporada. Tras dos partidos, siendo especialmente importante en el primero, el alemán dice prácticamente adiós a la temporada.

Ter Stegen y Gazzaniga, durante el calentamiento previo al Girona-Getafe / David Borrat / EFE

Ante este trágico escenario, el Girona no fichó a ningún guardameta en las últimas horas de mercado, por lo que actualmente Míchel Sánchez cuenta con Paulo Gazzaniga y Vladyslav Krapyvstov para visitar al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Con el mercado de fichajes cerrado, las opciones de que el cuadro catalán traiga a algún cancerbero se han reducido mucho, pero aún pueden recurrir a la 'fórmula Szczesny' para complementar la portería.

Szczesny celebrando la Supercopa junto a Lewandowski y Raphinha / Intstagram Szczesny

A principios de octubre de 2024, el Barça sorprendió al mundo al fichar a Wojciech Szczesny, supuestamente retirado, tras la grave lesión de rodilla de Marc-André ter Stegen. El polaco, de 34 años en aquel entonces, estaba de vacaciones en Marbella cuando recibió el interés del Barça, un par de meses después de terminar su relación con la Juventus. "Sería irrespetuoso si no considerara esta oportunidad", declaró a SPORT en exclusiva, antes de firmar por el club culé y realizar una gran campaña, prácticamente de manera improvisada.

Pocas opciones interesantes

En este sentido, el Girona podría recurrir a un agente libre para sumar una opción más bajo palos. Ayer, Rubén Blanco, sin equipo tras desvincularse del Olympique de Marsella, fue ofrecido al Girona para firmar hasta final de temporada, una opción que aún no ha sido descartada. El club catalán le hizo una oferta en verano, pero el cuadro francés no le dejó salir. A diferencia de cuando Szczesny fichó por el Barça, quitando opciones como el ruso Ivan Lomaev o los veteranos Tomás Vaclík y Salvatore Sirigu, lo cierto es que no hay muchas opciones del mismo nivel en LaLiga.