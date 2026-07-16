Oleksandr Pyshchur: "No es normal encontrar delanteros con mi altura. Es muy interesante"

Ni Vladyslav Vanat venía a ser Artem Dovbyk ni tampoco lo pretende ahora Oleksandr Pyshchur, el gigantón de dos metros que fue el último de los fichajes, tras Izan González e Iván Morante, en ser presentado en Montilivi. "No quiero ser él [Dovbyk] ni ningún otro jugador. Quiero ser yo mismo", zanjó. Es el quinto ucraniano en vestir la camiseta 'blanc-i-vermella'.

El punta, a diferencia de los demás ucranianos que fichó el club catalán, no jugaba en su Ucrania natal, sino en las filas del ETO FC húngaro. Su fichaje estaba cerrado desde el tramo final de la pasada temporada y aterriza en Montilivi con una enorme ilusión "Estoy muy contento aquí. Intentaré dar lo mejor de mí".

Reconoció que necesitó "varios días para adaptarme" debido al calor, aunque destacó que el cuerpo técnico le ha facilitado mucho la integración. "Quiero dar lo máximo por el equipo. Todo el mundo conoce al Girona. Es un club de LaLiga y espero que la próxima temporada volvamos a estar en Primera División", afirmó.

El atacante explicó que eligió al Girona porque "era un pequeño sueño desde que era joven" y reveló que habló con Vlad Krapyvtsov, con quien coincidió en la selección sub-21 de Ucrania. "A Vanat no lo conocía. Está muy bien que haya varios ucranianos aquí, porque pueden ayudarme y orientarme sobre cómo funciona todo", comentó.

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Uno de los aspectos que más llama la atención de Oleksandr es su imponente físico. Con 2,04 metros de altura, el delantero es consciente de que se trata de un perfil poco habitual. "No es normal encontrar este tipo de delanteros, con mi altura. Es muy interesante. Veremos cómo me usa el entrenador. Yo quiero darlo todo".