Oleksandr Pyshchur, muy cerca: un millón por el gigante de dos metros

Míchel no dudó en expresar su descontento tras la derrota por 2-3 ante el Real Betis Balompié: "No me ha gustado. No hemos controlado ni hecho daño. Nuestra versión no ha sido la mejor". El conjunto bético se quitó un peso de encima y puso fin a una horrible racha de dos meses sin ganar en Liga: Abde, con gol y asistencia, fue el gran protagonista junto con un Roro Riquelme que cumplió con la ley del ex o el retornado Isco Alarcón.

Al Girona le faltó "fluir" y no movió la pelota con la agresividad e intención necesarias para hacer daño al rival, un Betis que "castigó con poco", pero causó estragos al contraataque.

Paralelamente a una derrota dolorosa —que no frena la progresión de un equipo en su mejor momento—, el primer refuerzo para la 26/27 puede darse prácticamente por cerrado: Oleksandr Pyshchur (Chernigiv, 2005). El delantero ucraniano, de 21 años, llegará este verano a Montilivi a cambio de un millón de euros, tal y como afirma Fabrizio Romano.

El ariete, a diferencia de los demás ucranianos que fichó el club catalán, no juega en su Ucrania natal, sino que militas en en las filas del ETO FC húngaro. Se destapó el interés del conjunto 'gironí' en él en el pasado mercado invernal, pero será a partir del mes de junio cuando recale en Girona.

Apuesta de futuro

A falta de cerrar los flecos del acuerdo, la decisión está tomada y su fichaje será un hecho. Además de su juventud, llama especialmente la atención su envergadura (2,04m).

Hizo las maletas rumbo a Hungría en la 2022/23 y esta temporada con el ETO FC se apunta dos goles en 22 partidos. Quizá no sea el nueve más prolífico, pero su partipación en el juego es diferencial. No es habitualmente titular, sino que ha ido entrando progresivamente en las segundas partes. Tiene un amplio margen de crecimiento por delante.

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Internacional con las categorías inferiores de Ucrania, desde la sub-19 a la sub-21, es una apuesta similar a la de Vladyslav Krapyvtsov, a medio-largo plazo. Se convertirá, tras Tsygankov, Dovbyk, Krapyvtsov y Vanat en el quinto ucraniano en pisar Montilivi.