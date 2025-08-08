Oficial: Vitor Reis, cedido al Girona

Ya es oficial. El Girona ha activado la 'palanca City' y refuerza su zaga con la incorporación de Vitor Reis, joven central brasileño que aterriza en Montilivi cedido por el Manchester City hasta junio de 2026. Reis, de apenas 19 años, es la tercera incorporación del equipo de Míchel Sánchez este verano y continúa el ya habitual puente aéreo entre Manchester y Girona dentro del City Football Group, conglomerado al que pertenecen ambos clubes.

"El Rey está aquí" y “el Rey nació en las sombras”, decía el Girona.

El defensor sigue así los pasos de otros talentos que han brillado en Girona tras pasar por el club inglés, como Douglas Luiz, Yan Couto o Savinho. Su llegada supone un nuevo guiño a la fórmula que tanto rédito ha dado al conjunto catalán en los últimos tiempos: talento joven, proyección internacional y sello 'City'.

Tercer fichaje del verano

Un dolor de cabeza menos para Quique Cárcel, que tras las llegadas de Hugo Rincón y Thomas Lemar, apuntala la defensa con el fichaje -a coste cero en concepto de traspaso- del ex del Palmeiras. A sus 19 años, el central brasileño quiere aprovechar su oportunidad en Montilivi para ganarse la confianza del Manchester City, propietario de sus derechos, con vistas a la próxima temporada.

Consciente de que tendría muy complicado contar con minutos en el Etihad Stadium, al menos de forma regular, Vitor Reis aceptó sin dudar la posibilidad de llegar cedido al Girona. Su intención: curtirse en una liga de máximo nivel como LaLiga EA Sports y crecer bajo la dirección de Míchel Sánchez, un técnico ideal para su perfil.

Vitor Reis, en el Mundial de Clubes / X

Reis, que le costó 37 millones de euros al City en el pasado mercado invernal, es un defensa moderno que combina potencia física (1,86 metros), buena salida de balón, velocidad al corte y una notable lectura táctica. Aunque aún tiene aspectos por pulir, su talento, carácter y polivalencia -puede jugar también como lateral derecho- prometen elevar el nivel competitivo de la zaga gerundense.

¿Echeverri?

Mientras tanto, en Montilivi siguen mirando a Manchester. El club catalán trabaja ahora para repetir la fórmula con Claudio Echeverri, el joven mediapunta argentino que también está en el radar de la Roma. El Girona confía en conseguir su cesión, aunque no será fácil. El futbolista ve con buenos ojos la opción de probar en la Serie A, y el club italiano le ofrece un atractivo añadido: disputar la Europa League esta misma temporada.