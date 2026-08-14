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GIRONA

Oficial: Unai Hernández, nuevo jugador del Girona

El de Malgrat de Mar, formado en la cantera 'gironina' y con pasado en La Masia, llega cedido del Al-Ittihad saudí hasta final de curso

Unai Hernández ficha por el Girona

Unai Hernández ficha por el Girona / Girona FC

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Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Unai Hernández vuelve a casa. El de Malgrat de Mar, canterano 'gironí que vistió la camiseta azulgrana durante dos años y medio, llega cedido del Al-Ittihad saudí, club que se hizo con sus derechos justo antes del cierre del mercado invernal de 2025, previo pago de su cláusula de 4,5 millones.

Así, Unai y el Girona vuelven a caminar de la mano. Siente el 'orgull gironí' como pocos y es un perfil de futbolista muy interesante y útil para el conjunto que dirige Quique Álvarez, cuyo objetivo no es otro que el retorno a Primera División.

Canterano y clave en el filial culé

Se formó en la academia del Girona hasta que en edad juvenil, julio de 2022 para ser exactos, se incorporó a La Masia. Jugó en el Juvenil A y en el Barça Atlètic, donde sumó 59 partidos en Primera RFEF, en los que anotó 19 tantos.

El centrocampista - y segundo capitán - era una de las claves del éxito del filial culé y en enero de 2025 emprendió una exótica aventura a Oriente Medio de la mano de Al-Ittihad, por aquel entonces equipo en el que militaba Karim Benzema. Allí conquistó su primer título como profesional, la liga de Arabia Saudí. En el partido decisivo, ante Al-Raed, se apuntó una asistencia. Poco después ganó la King's Cup.

Unai Hernández celebra su gol ante el Lugo junto a Cedric

Unai Hernández celebra su gol ante el Lugo junto a Cedric / Dani Barbeito

Vivió un breve periodo de adaptación y no debutó hasta el 2 de marzo de 2025 contra el Al-Okhdood. Posteriormente estuvo varias semanas sin participar, pero su técnico, Laurent Blanc, confió en sus prestaciones y empezó a contar frecuentemente con él a partir de abril. Encadenó titularidades e incluso marcó un extraordinario gol frente al Al Orubah.

El pasado mes de septiembre, sin embargo, fue cedido al Al-Shabab, club que dirigía un Imanol Alguacil que pidió su incorporación para hacerle jugar de '10'. Allí gozó de mayor continuidad (22 partidos y una asistencia) y en junio regresó a Yeda, a la disciplina del Al-Ittihad.

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Cuarto fichaje

Se convierte en el cuarto fichaje del conjunto catalán, tras Pyshchur, Izan González e Iván Morante. Su llegada, junto con las del de Blanes y el ex del Burgos, rejuvenece la medular y aporta talento y proyección. El Girona, además, se reservará una opción de compra por el jugador, al que ya formó.

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