¡Oficial! Ter Stegen ya tiene dorsal con el Girona

Ter Stegen ya tiene dorsal con el Girona FC. Tal y como se puede ver en la propia la web de LaLiga, el portero alemán, cedido al equpo rojiblanco por el FC Barcelona, ha sido inscrito como portero en la plataforma de la patronal con el número '22'.

Con este trámite, Ter Stegen ya podría debutar hoy lunes mismo ante el Getafe CF en Montilivi (21:00h). Se trata de un número poco habitual para guardametas, y es que el conjunto de Míchel tiene la casuística que tiene ocupados los tres cupos de dorsales de porteros esta temporada. Dominik Livakovic, que llegó esta temporada pero aún no ha debutado y al que se le busca una salida, viste el dorsal '1'; Paulo Gazzaniga, el portero titular hasta la llegada de Marc André viste el dorsal '13' y Vladyslav Krapyvtsov, tercer portero, tiene el dorsal '25'.

El '22' era uno de los únicos dorsales libres del equipo, liberado por Jhon Solís; además del '10', liberado tras la salida de Yaser Asprilla,cedido al Galatasaray.

Según el Reglamento de Competición de la RFEF, "los dorsales de los futbolistas se comprenderán entre los números 1 y 25, reservando el 1 y el 13 para los guardametas. Ante la posibilidad de un eventual tercer guardameta, con licencia en el primer equipo, se le reservará el dorsal número 25. Los jugadores que eventualmente puedan disputar partidos por su condición de pertenecer a equipos filiales o dependientes deberán de portar un dorsal fijo a partir del número 26, así como la identificación nominal del jugador, en cada uno de los partidos que intervenga".

"Ter Stegen está disponible. Puede tener cualquier número si está libre. La realidad es que esperamos que Livakovic salga lo más pronto posible porque él también lo quiere así”, decía en la previa del partido el entrenador Míchel Sánchez. Así ha sido. Y el ex del Barça ha llegado a Girona para jugar y sumar minutos.

Ter Stegen, con la elástica 'gironina' / Gorka Urresola

"Respeto mucho todo lo que ha hecho Paulo [Gazzaniga] para este club, pero vengo con la intención y las ganas de jugar. Sobre todo competir", dijo el alemán en su presentación. "Quería continuidad".

Además de Marc-André ter Stegen, este lunes podrían debutar también Claudio Echeverri y Fran Beltrán, ambos ya inscritos en LaLiga. El argentino lucirá el dorsal '14', mientras que el centrocampista español procedente del Celta llevará el '8'.