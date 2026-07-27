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GIRONA

OFICIAL: Stuani renueva con el Girona

El delantero uruguayo continuará una temporada más en Montilivi

Girona's Cristhian Stuani celebrates after scoring the 1-1 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Girona FC and Real Sociedad, in Girona, Spain, 14 May 2026. EFE/ David Borrat

Girona's Cristhian Stuani celebrates after scoring the 1-1 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Girona FC and Real Sociedad, in Girona, Spain, 14 May 2026. EFE/ David Borrat / David Borrat / EFE

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Jordi Bofill

Girona

El Girona ha confirmado la continuidad de Cristhian Stuani, que vestirá la camiseta rojiblanca por décima temporada consecutiva. El delantero uruguayo, que terminaba contrato, no contemplaba otra opción que seguir en Montilivi y, tras varias semanas de negociaciones, ha logrado renovar su vínculo con el club.

Un año más, Stuani será el gran referente del vestuario en el intento del Girona de regresar a Primera División a la primera.

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