OFICIAL: Stuani renueva con el Girona

El Girona ha confirmado la continuidad de Cristhian Stuani, que vestirá la camiseta rojiblanca por décima temporada consecutiva. El delantero uruguayo, que terminaba contrato, no contemplaba otra opción que seguir en Montilivi y, tras varias semanas de negociaciones, ha logrado renovar su vínculo con el club.

Un año más, Stuani será el gran referente del vestuario en el intento del Girona de regresar a Primera División a la primera.