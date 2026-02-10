Oficial: Rubén Blanco ficha por el Girona

Como avanzamos en SPORT, Rubén Blanco era una de las opciones para sustituir a Marc-André ter Stegen tras su grave lesión en el isquiotibial, sufrida en Oviedo. Este martes, el club ha confirmado su llegada a través de sus redes sociales. El ex del Olympique de Marsella, sin equipo desde este mes de enero, se une a coste cero al cuadro dirigido por Míchel Sánchez, que quería contar con tres porteros de cara a este segundo tramo de curso.

La baja de Ter Stegen trastocó los planes. De ser el elegido para defender la portería del Girona hasta final de temporada a tener que visitar el odiado quirófano. Además, había que sumar la baja de Dominik Livakovic, que se marchó al Fenerbahçe. Un escenario que empujó al Girona a buscar soluciones para volver a complementar la portería.

No era ningún secreto. Lo explicó Quique Cárcel, director deportivo del club, en la rueda de prensa que ofreció a los medios de comunicación para hacer balance del mercado. Y también Míchel, quien mostró su preocupación al solo poder contar con Gazzaniga y Krapyvtsov, ya que el meta titular del filial no puede jugar con el primer equipo por cuestiones de edad.

pendiente al presupuesto. La opción de Rubén Blanco, bien valorada en el club, encajaba en estas condiciones. A sus 30 años, el meta español fue uno de los primeros porteros en ser ofrecidos a Montilivi. Sin equipo después de quedar libre este enero tras desvincularse del Olympique de Marsella, se formó en el Celta, club al que también defendió en LaLiga.

Ahora, tendrá que pelear con Gazzaniga, quien recuperó la titularidad en Sevilla, por ser el portero principal de Míchel. La portería, sin duda, ha sido la gran cruz de esta temporada: Juan Carlos se lesionó de gravedad, Livakovic se negó a jugar y Ter Stegen solo pudo ayudar al equipo dos partidos.