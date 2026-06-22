Oficial: Quique Álvarez, nuevo entrenador del Girona

El Girona FC ha hecho oficial el nombramiento de Quique Álvarez como nuevo entrenador del primer equipo. El club catalán apuesta así por una solución de continuidad y promociona al técnico que hasta ahora dirigía al filial, reforzando su confianza en el talento interno y en un modelo basado en el desarrollo desde la base.

La entidad considera que Álvarez reúne el perfil ideal para liderar esta nueva etapa gracias a su profundo conocimiento de la estructura deportiva del club y al trabajo realizado durante las dos últimas temporadas al frente del Girona FC B.

El técnico vigués ha sido una de las piezas clave en el crecimiento del filial. Bajo su dirección, el segundo equipo logró el ascenso de Tercera RFEF a Segunda RFEF y posteriormente consiguió consolidarse en la categoría, confirmando la evolución de un proyecto centrado en la formación y el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Su buen desempeño en el filial ha terminado abriéndole las puertas del primer equipo, donde afrontará el desafío de devolver al Girona a la élite del fútbol español.

Nacido en Vigo en 1975, Enrique "Quique" Álvarez Sanjuán cuenta con una amplia trayectoria vinculada al fútbol profesional. Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, desarrolló una carrera de más de quince años como defensa central. Tras sus inicios en el CD Logroñés y la UE Lleida, alcanzó su etapa más destacada en el Villarreal CF, donde militó durante siete temporadas en Primera División.

Una vez retirado, inició su carrera como entrenador en 2009. Desde entonces ha trabajado tanto en el fútbol base como en equipos profesionales, formando parte de cuerpos técnicos en clubes como el FC Barcelona, el Villarreal CF, el Deportivo Alavés o el Levante UD.

AYUDA FAMILIAR

En esta nueva aventura no estará solo. Su hermano, Óscar Álvarez, ejercerá como segundo entrenador, mientras que Jordi Balcells asumirá la preparación física del equipo. Ambos llegan procedentes del filial y conocen perfectamente la metodología y la estructura deportiva del club.

Óscar Álvarez, además, mantiene un vínculo especial con la entidad tras haber defendido la camiseta del Girona entre 2008 y 2010. Por su parte, Balcells ya formó parte del cuerpo técnico del primer equipo durante la etapa de Pablo Machín, una de las más exitosas de la historia reciente del club.

Con este movimiento, el Girona refuerza su apuesta por la estabilidad y la identidad propia. La promoción de Quique Álvarez representa la voluntad de la entidad de seguir creciendo desde dentro y confiar en profesionales que conocen a fondo la filosofía del club.

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El nuevo técnico asume ahora la responsabilidad de liderar un proyecto ambicioso cuyo principal objetivo será devolver al Girona a Primera División, apoyándose en su experiencia, en el conocimiento de la casa y en la proyección del talento joven.